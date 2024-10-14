В Перми владелец отреставрирует «дом со львами» на улице Монастырской

В Перми отреставрируют «дом со львами» на улице Монастырская, 15. Соответствующее поручение дала государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края собственнику здания. Документ опубликован на сайте ведомства.
«Устранение причин появления трещин на стене лестничной клетки западного крыла — до 30 ноября 2026 года. Реставрация фасадов, в том числе оконных заполнений — до 30 сентября 2027 года», — сказано в документе.
Здание на улице Монастырская, 15 было построено в 1947 году. В разные годы в нем находились трест «Молотовуголь», управление материально-технического снабжения Госснаба СССР, а также организация «Главснаб». Здание выполнено в стиле «сталинский ампир» и является объектом культурного наследия. Известно как «дом со львами» из-за скульптур львов, расположенных на крыльце здания.
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