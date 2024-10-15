15 октября 2024

У подозреваемого в попытке взорвать бизнесмена в Москве нашли схрон оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый, предварительно, считается бизнес-партнером потерпевшего
Подозреваемый, предварительно, считается бизнес-партнером потерпевшего Фото:

Мужчина, которого задержали по подозрению в попытке взорвать предпринимателя на юго-западе Москвы, является его бизнес-партнером. Об этом сообщили в столичном СК и подчеркнули, что в квартире задержанного был найден схрон оружия.

«Схрон оружия обнаружен дома у подозреваемого в попытке убить бизнесмена на юго-западе Москвы», — заявили в официальном telegram-канале столичного СК. По адресу, где провели задержание, сейчас проходит обыск. Следствие также получило информацию о связях подозреваемого с предпринимателем. По оперативным данным, они являются бизнес-партнерами.

Ранее в результате инцидента с подрывом авто пострадали три человека. Подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками СК.

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Мужчина, которого задержали по подозрению в попытке взорвать предпринимателя на юго-западе Москвы, является его бизнес-партнером. Об этом сообщили в столичном СК и подчеркнули, что в квартире задержанного был найден схрон оружия. «Схрон оружия обнаружен дома у подозреваемого в попытке убить бизнесмена на юго-западе Москвы», — заявили в официальном telegram-канале столичного СК. По адресу, где провели задержание, сейчас проходит обыск. Следствие также получило информацию о связях подозреваемого с предпринимателем. По оперативным данным, они являются бизнес-партнерами. Ранее в результате инцидента с подрывом авто пострадали три человека. Подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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