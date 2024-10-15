У подозреваемого в попытке взорвать бизнесмена в Москве нашли схрон оружия

Мужчина, которого задержали по подозрению в попытке взорвать предпринимателя на юго-западе Москвы, является его бизнес-партнером. Об этом сообщили в столичном СК и подчеркнули, что в квартире задержанного был найден схрон оружия.
«Схрон оружия обнаружен дома у подозреваемого в попытке убить бизнесмена на юго-западе Москвы», — заявили в официальном telegram-канале столичного СК. По адресу, где провели задержание, сейчас проходит обыск. Следствие также получило информацию о связях подозреваемого с предпринимателем. По оперативным данным, они являются бизнес-партнерами.
Ранее в результате инцидента с подрывом авто пострадали три человека. Подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками СК.
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