Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена в Москве

Подозреваемый в попытке подорвать авто бизнесмена на юго-западе Москвы был задержан. Об этом заявили в пресс-службе столичного СК.
«Благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов установлен и задержан предполагаемый подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы», — заявлено в официальном telegram-канале столичного СК. Отмечается, что задержанный в ближайшее время будет доставлен в отдел для выяснения причастности к совершению противоправного действия.
ЧП произошло 15 октября на юго-западе Москвы. Припаркованный возле дома автомобиль взорвался, в результате чего пострадали три человека. Источник RT в рассказал, что в пакете у лобового стекла на капоте авто была самодельная взрывчатка.
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