15 октября 2024

Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемого задержали меньше чем за сутки
Подозреваемого задержали меньше чем за сутки Фото:

Подозреваемый в попытке подорвать авто бизнесмена на юго-западе Москвы был задержан. Об этом заявили в пресс-службе столичного СК.

«Благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов установлен и задержан предполагаемый подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы», — заявлено в официальном telegram-канале столичного СК. Отмечается, что задержанный в ближайшее время будет доставлен в отдел для выяснения причастности к совершению противоправного действия.

ЧП произошло 15 октября на юго-западе Москвы. Припаркованный возле дома автомобиль взорвался, в результате чего пострадали три человека. Источник RT в рассказал, что в пакете у лобового стекла на капоте авто была самодельная взрывчатка.

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Подозреваемый в попытке подорвать авто бизнесмена на юго-западе Москвы был задержан. Об этом заявили в пресс-службе столичного СК. «Благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов установлен и задержан предполагаемый подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы», — заявлено в официальном telegram-канале столичного СК. Отмечается, что задержанный в ближайшее время будет доставлен в отдел для выяснения причастности к совершению противоправного действия. ЧП произошло 15 октября на юго-западе Москвы. Припаркованный возле дома автомобиль взорвался, в результате чего пострадали три человека. Источник RT в рассказал, что в пакете у лобового стекла на капоте авто была самодельная взрывчатка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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