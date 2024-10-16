Махонин отправил министра в пермский поселок, где две недели не было воды и отопления

Балахнин: водоснабжение в п. Павловский восстановят через две недели
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Перебои с водой в Павловске происходят постоянно Фото:

Систему водоснабжения п. Павловский Очерского района восстановят в течение двух недель. Об этом на заседании правительства Пермского края рассказал министр ЖКХ Артем Балахнин. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Жители, которые из-за отсутствия воды остались и без отопления, пожаловались губернатору Махонину. Он отправил Балахнина разбираться в ситуации.

«Были зафиксированы обращения жителей поселка Павловский по поводу отсутствия холодного водоснабжения. По вашему поручению лично выезжал туда. Там проводились работы по укладке нового водопровода и были зафиксированы случаи отключения. В течение двух недель полностью будут подключены все дома», — отметил Балахнин.

Он уточнил, что в 15 многоквартирных домах проблема с водой решена. Но она остается в частном секторе. Балахнин сообщил, что организован регулярный подвоз воды.

Жители Павловского постоянно жаловались на проблемы с водоснабжением. Ситуация обострилась осенью, когда воду отключили на две недели. А поскольку у многих из них газовые котлы были запитаны от холодной воды, то осенью люди остались и без отопления.

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Систему водоснабжения п. Павловский Очерского района восстановят в течение двух недель. Об этом на заседании правительства Пермского края рассказал министр ЖКХ Артем Балахнин. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Жители, которые из-за отсутствия воды остались и без отопления, пожаловались губернатору Махонину. Он отправил Балахнина разбираться в ситуации. «Были зафиксированы обращения жителей поселка Павловский по поводу отсутствия холодного водоснабжения. По вашему поручению лично выезжал туда. Там проводились работы по укладке нового водопровода и были зафиксированы случаи отключения. В течение двух недель полностью будут подключены все дома», — отметил Балахнин. Он уточнил, что в 15 многоквартирных домах проблема с водой решена. Но она остается в частном секторе. Балахнин сообщил, что организован регулярный подвоз воды. Жители Павловского постоянно жаловались на проблемы с водоснабжением. Ситуация обострилась осенью, когда воду отключили на две недели. А поскольку у многих из них газовые котлы были запитаны от холодной воды, то осенью люди остались и без отопления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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