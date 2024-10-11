Жители пермского поселка Павловский остались без воды и отопления

В поселке Павловский Очерского округа (Пермский край) жители микрорайона Одуй остались без воды, поскольку затянулся ремонт водопровода. Многие из них лишились отопления, поскольку газовые котлы были запитаны от водопровода. Об этом URA.RU рассказали сами жители поселка.
«При ремонте водопровода в поселке Павловский пластиковые трубы положили в траншеи, но не закопали их землей. Пустили воду, которая замерзла в трубах, так как на улице стоит -10 градусов холода. У жителей микрорайона Одуй нет воды, а у некоторых и отопления», — сообщили пермяки.
Глава Очерского округа Алексей Солодников кормит людей обещаниями, что вода будет в Павловском, отмечают жители. Они добавили, что по факту ничего не меняется и коммунальная проблема не решена.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Очерского округа по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в Очерском округе прокуратура организовала проверку в связи с отсутствием воды в поселке Павловский. По информации надзорного ведомства, населенный пункт остался без водоснабжения по вине подрядной организации, которая не провела своевременно ремонтные работы на сетях.
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