В Челябинске стали продавать больше однокомнатных квартир. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В сентябре 2024 года в городе продавалось 503 однокомнатных квартиры на вторичке
В сентябре 2024 года в городе продавалось 503 однокомнатных квартиры на вторичке Фото:

В Челябинске в сентябре 2024 года на вторичном рынке 46% выставленного на продажу жилья составили однокомнатные квартиры. Затем идет двухкомнатное и трехкомнатное жилье. Об этом сообщили в пресс-службе «Этажи».

«На вторичном рынке в Челябинске наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (46,1%) в количестве 503 объектов. Затем идут двухкомнатные квартиры, чей объем предложения составил 423 объекта (38,8%). Количество трехкомнатных квартир составило 143 квартиры (13,1%)», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, больше всего квартир на вторичном рынке продается в Курчатовском (23%), Калининском (21%) и Тракторозаводском районах (14%) города. При этом в среднем в Челябинске квартиры продаются за три месяца.

На вторичном рынке в Челябинске наибольшую долю составили однокомнатные квартиры
На вторичном рынке в Челябинске наибольшую долю составили однокомнатные квартиры
Фото:

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В Челябинске в сентябре 2024 года на вторичном рынке 46% выставленного на продажу жилья составили однокомнатные квартиры. Затем идет двухкомнатное и трехкомнатное жилье. Об этом сообщили в пресс-службе «Этажи». «На вторичном рынке в Челябинске наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (46,1%) в количестве 503 объектов. Затем идут двухкомнатные квартиры, чей объем предложения составил 423 объекта (38,8%). Количество трехкомнатных квартир составило 143 квартиры (13,1%)», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, больше всего квартир на вторичном рынке продается в Курчатовском (23%), Калининском (21%) и Тракторозаводском районах (14%) города. При этом в среднем в Челябинске квартиры продаются за три месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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