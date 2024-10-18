В Челябинске в сентябре 2024 года на вторичном рынке 46% выставленного на продажу жилья составили однокомнатные квартиры. Затем идет двухкомнатное и трехкомнатное жилье. Об этом сообщили в пресс-службе «Этажи».
«На вторичном рынке в Челябинске наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (46,1%) в количестве 503 объектов. Затем идут двухкомнатные квартиры, чей объем предложения составил 423 объекта (38,8%). Количество трехкомнатных квартир составило 143 квартиры (13,1%)», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, больше всего квартир на вторичном рынке продается в Курчатовском (23%), Калининском (21%) и Тракторозаводском районах (14%) города. При этом в среднем в Челябинске квартиры продаются за три месяца.
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