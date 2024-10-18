В России придумали решение проблемы с нехваткой поездов в новогодние праздники

В России на новогодние праздники могут запустить 824 допрейса поездов
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На новогодние праздники могут увеличить количество рейсов поездов
На новогодние праздники могут увеличить количество рейсов поездов Фото:

«Российские железные дороги» (РЖД) и Федеральная пассажирская компания (ФПК) планируют назначение 824 дополнительных рейсов поездов на новогодние праздники. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин на всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону.

«По состоянию на 15 октября, в период новогодних праздничных дней с 23 декабря по 8 января в продажу открыто более восьми тысяч рейсов поездов формирования ФПК, что составляет 90% к перевозкам аналогичного периода 2023 года. Кроме того, для обеспечения спроса на перевозку ФПК совместно с РЖД прорабатывает назначение 824 дополнительных рейсов поездов», — сказал Потешкин. Его слова цитирует ТАСС.

В качестве дополнительных мер, направленных на удовлетворение возросшего спроса на железнодорожные перевозки в новогодний период, Потешкин отметил подготовку более 12 тысяч вагонов и организацию 12 пар поездов в Крым. Кроме того, на новогодние праздники предложено 213 тысяч мест для пассажиров, включая 55 тысяч из Москвы.

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«Российские железные дороги» (РЖД) и Федеральная пассажирская компания (ФПК) планируют назначение 824 дополнительных рейсов поездов на новогодние праздники. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин на всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону. «По состоянию на 15 октября, в период новогодних праздничных дней с 23 декабря по 8 января в продажу открыто более восьми тысяч рейсов поездов формирования ФПК, что составляет 90% к перевозкам аналогичного периода 2023 года. Кроме того, для обеспечения спроса на перевозку ФПК совместно с РЖД прорабатывает назначение 824 дополнительных рейсов поездов», — сказал Потешкин. Его слова цитирует ТАСС. В качестве дополнительных мер, направленных на удовлетворение возросшего спроса на железнодорожные перевозки в новогодний период, Потешкин отметил подготовку более 12 тысяч вагонов и организацию 12 пар поездов в Крым. Кроме того, на новогодние праздники предложено 213 тысяч мест для пассажиров, включая 55 тысяч из Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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