В России придумали решение проблемы с нехваткой поездов в новогодние праздники

«Российские железные дороги» (РЖД) и Федеральная пассажирская компания (ФПК) планируют назначение 824 дополнительных рейсов поездов на новогодние праздники. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин на всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону.
«По состоянию на 15 октября, в период новогодних праздничных дней с 23 декабря по 8 января в продажу открыто более восьми тысяч рейсов поездов формирования ФПК, что составляет 90% к перевозкам аналогичного периода 2023 года. Кроме того, для обеспечения спроса на перевозку ФПК совместно с РЖД прорабатывает назначение 824 дополнительных рейсов поездов», — сказал Потешкин. Его слова цитирует ТАСС.
В качестве дополнительных мер, направленных на удовлетворение возросшего спроса на железнодорожные перевозки в новогодний период, Потешкин отметил подготовку более 12 тысяч вагонов и организацию 12 пар поездов в Крым. Кроме того, на новогодние праздники предложено 213 тысяч мест для пассажиров, включая 55 тысяч из Москвы.
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