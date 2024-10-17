В Перми с 19 по 22 октября отключат воду в связи с проведением ремонтных и восстановительных работ. Об этом на своем сайте предупредила компания «НОВОГОР-Прикамье». По информации оператора водоканала, без воды останется часть домов в Индустриальном, Свердловском и Орджоникидзевском районах города.
«В связи с аварийно-восстановительными работами в период с 9:00 19 октября до 10:00 20 октября планируется отключение холодного водоснабжения по адресам: ул. Качалова, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, шоссе Космонавтов, 169А, 171А, 173А, 173Б, 175А, 177, 179А, 181А, ул. Мира, 90, 92, 92А, 94, ул. Одоевского, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 26, 28», — предупредили в компании.
С 9:00 19 октября до 10:00 20 октября планируется отключение холодной воды по следующим адресам:
- ул. Комбайнеров, 38,
- ул. Нефтяников, 1, 10, 12, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А,
- ул. Одоевского, 35, 37.
19 октября с 10:00 до 19:30 без воды останутся дома по адресам:
- ул. Героев Хасана, 89, 91, 91А, 95, 97, 97А.
- ул. Нейвинская, 1,
- ул. Нейвинская 1-ая, 1,
- ул. Нейвинская, 2-ая, 3,
- ул. Серпуховская, 19.
19 октября в период с 10:00 до 19:00 часов запланировано отключение воды в домах №33 и №35 по Компросу и ул Пушкина, а также на ул. Героев Хасана (дома № 47, 47А, 47Б, 47В, 49, 49А, 51/1, 51А, 53).
С 9:00 21 октября до 10:00 22 октября планируется отключение холодного водоснабжения по адресам:
- ул. Волховская, 26,
- ул. Городцова, 31,
- ул. Кавказская, 11, 2, 33, 8,
- ул. Менжинского, 11, 13, 15, 33,
- ул. Язьвинская, 1.
21 октября в период с 10:00 до 19:00 отключение воды коснется жителей домов № 12 и 14 по ул Революции.
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