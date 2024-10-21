Какая страна готова покупать в России так же много зерна, как Китай

Индия может стать одним из самых перспективных рынков по покупке зерна. Страна может опередить Китай по объемам рынка. Такое мнение выразил экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод в интервью URA.RU.
Экспортный потенциал России по зерну в этом году будет где-то на уровне 50 млн тонн. За сентябрь из страны вывезли чуть больше 6 млн тонн. Среди основных покупателей — Египет, Турция и другие страны. Однако, наша страна может выйти на еще один перспективный рынок. И это не Китай.
«В Индии проживает 1,5 млрд человек. Страна начинает развиваться, и в ближайшие годы будет, думаю, вторым, а потом и первым драйвером мирового развития и, соответственно, покупателем продовольствия», — отмечает Леонид Холод.
Всего же с начала сезона из страны было вывезено 17,6 млн тонн зерна. Из них 14,6 млн — пшеница. Также отечественные бизнесмены поставляют продукцию в Иран, Саудовскую Аравию, Алжир, Бангладеш, Кению и ряд других государств.
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