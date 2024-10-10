В России снижен прогноз по сбору пшеницы

Патрушев: прогноз сбора пшеницы снизили до 83 млн тонн

10 октября 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Прогноз по валовому сбору пшеницы в РФ снижен из-за сложных погодных условий, заявил Дмитрий Патрушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России прогноз по сбору пшеницы в 2024 году был снижен до 83 млн тонн. В свою очередь, прогноз сбора зерна снижен до 130 млн тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. «С учетом высокой технологичности наших сельхозпроизводителей по итогам года рассчитываем на достойный урожай. <…> В частности, валовый сбор зерна составит порядка 130 млн тонн, включая 83 млн тонн пшеницы», — заявил Патрушев в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень». Его слова передает РИА Новости. При этом Минсельхоз РФ прогнозировал сбор зерна на уровне 132 млн тонн, включая 86 млн тонн пшеницы и 28 млн тонн масличных. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что на данный момент в России уже убрано 122 млн тонн зерна, что гарантирует полную продовольственную безопасность страны. Также он указал на хороший экспортный потенциал. Вице-премьер также отметил сложные погодные условия, с которыми столкнулись аграрии в этом году: возвратные заморозки весной, засуха летом и обильные осадки во время уборки урожая. Он добавил, что сбор урожая продолжается в сибирских регионах, несмотря на тяжелые климатические условия. Кроме того, Патрушев сообщил о продолжении озимого сева в стране, темпы которого соответствуют прошлогодним показателям. Площадь озимых на данный момент превысила 13 млн гектаров. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о достижении плановых показателей по ключевым сельскохозяйственным продуктам в 2024 году. По его словам, страна успешно выполнила все ключевые показатели в производстве мяса, рыбы, растительного масла, сахара и зерна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России прогноз по сбору пшеницы в 2024 году был снижен до 83 млн тонн. В свою очередь, прогноз сбора зерна снижен до 130 млн тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. «С учетом высокой технологичности наших сельхозпроизводителей по итогам года рассчитываем на достойный урожай. <…> В частности, валовый сбор зерна составит порядка 130 млн тонн, включая 83 млн тонн пшеницы», — заявил Патрушев в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень». Его слова передает РИА Новости. При этом Минсельхоз РФ прогнозировал сбор зерна на уровне 132 млн тонн, включая 86 млн тонн пшеницы и 28 млн тонн масличных. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что на данный момент в России уже убрано 122 млн тонн зерна, что гарантирует полную продовольственную безопасность страны. Также он указал на хороший экспортный потенциал. Вице-премьер также отметил сложные погодные условия, с которыми столкнулись аграрии в этом году: возвратные заморозки весной, засуха летом и обильные осадки во время уборки урожая. Он добавил, что сбор урожая продолжается в сибирских регионах, несмотря на тяжелые климатические условия. Кроме того, Патрушев сообщил о продолжении озимого сева в стране, темпы которого соответствуют прошлогодним показателям. Площадь озимых на данный момент превысила 13 млн гектаров. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о достижении плановых показателей по ключевым сельскохозяйственным продуктам в 2024 году. По его словам, страна успешно выполнила все ключевые показатели в производстве мяса, рыбы, растительного масла, сахара и зерна.