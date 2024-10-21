В Ленобласти фура «развалилась» на две части и упала с моста

В Ленобласти тягач рухнул на железную дорогу, водитель погиб
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Водитель тягача скончался до прибытия медиков Фото:

В Ленинградской области тягач слетел с путепровода и упал на железнодорожные пути. О происшествии в районе Московского шоссе сообщает telegram-канал Baza.

«Авария произошла на Московском шоссе в районе станции Шушары. Около 9 утра тягач слетел с путепровода и рухнул на железную дорогу», — пишет Baza. Сообщается, что в результате ДТП кабина грузовика сгорела. Водитель погиб. Прицеп тягача остался на трассе, перегородив дорогу.

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В Ленинградской области тягач слетел с путепровода и упал на железнодорожные пути. О происшествии в районе Московского шоссе сообщает telegram-канал Baza. «Авария произошла на Московском шоссе в районе станции Шушары. Около 9 утра тягач слетел с путепровода и рухнул на железную дорогу», — пишет Baza. Сообщается, что в результате ДТП кабина грузовика сгорела. Водитель погиб. Прицеп тягача остался на трассе, перегородив дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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