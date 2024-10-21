В Ленобласти фура «развалилась» на две части и упала с моста

В Ленобласти тягач рухнул на железную дорогу, водитель погиб

21 октября 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Водитель тягача скончался до прибытия медиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ленинградской области тягач слетел с путепровода и упал на железнодорожные пути. О происшествии в районе Московского шоссе сообщает telegram-канал Baza. «Авария произошла на Московском шоссе в районе станции Шушары. Около 9 утра тягач слетел с путепровода и рухнул на железную дорогу», — пишет Baza. Сообщается, что в результате ДТП кабина грузовика сгорела. Водитель погиб. Прицеп тягача остался на трассе, перегородив дорогу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинградской области тягач слетел с путепровода и упал на железнодорожные пути. О происшествии в районе Московского шоссе сообщает telegram-канал Baza. «Авария произошла на Московском шоссе в районе станции Шушары. Около 9 утра тягач слетел с путепровода и рухнул на железную дорогу», — пишет Baza. Сообщается, что в результате ДТП кабина грузовика сгорела. Водитель погиб. Прицеп тягача остался на трассе, перегородив дорогу.