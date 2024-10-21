Украинский FPV дрон обстрелял «Ниву» из Челябинской области. Фото, видео

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Дрон попал в машину, в которой находился глава «Русской общины» Магнитогорска Мусин Фото:

Украинский FPV дрон обстрелял автомобиль марки «Нива» с гуманитарным конвоем из Челябинской области. Об этом сообщает «Русская община» города Магнитогорска.

«Группа, которая отправилась в зону СВО с гуманитарным конвоем, попала под атаку FPV дрона. Этот автомобиль был куплен специально под нужды „Русской общины“ — для поездок и доставки гуманитарных грузов, а также решения текущих проблем», — сообщают члены общины в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

В машине находился глава «Русской общины» Магнитогорска Андрей Мусин. Он другие пассажиры не пострадали. Транспорт восстановлению не подлежит.

Мусин ранее обвинил спецслужбы Украины в вербовке своего сына. 17-летний подросток ушел из дома в Магнитогорске 2 октября. Мама высадила его у школы, но в учебное заведение он не пошел. Тело ребенка нашли на следующий день в лесу Сосновского района Челябинской области, который находится за 300 километров от Магнитогорска.

Попавшая под обстрел машина восстановлению не подлежит
Попавшая под обстрел машина восстановлению не подлежит
Люди внутри машины почти не пострадали
Люди внутри машины почти не пострадали

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Украинский FPV дрон обстрелял автомобиль марки «Нива» с гуманитарным конвоем из Челябинской области. Об этом сообщает «Русская община» города Магнитогорска. «Группа, которая отправилась в зону СВО с гуманитарным конвоем, попала под атаку FPV дрона. Этот автомобиль был куплен специально под нужды „Русской общины“ — для поездок и доставки гуманитарных грузов, а также решения текущих проблем», — сообщают члены общины в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». В машине находился глава «Русской общины» Магнитогорска Андрей Мусин. Он другие пассажиры не пострадали. Транспорт восстановлению не подлежит. Мусин ранее обвинил спецслужбы Украины в вербовке своего сына. 17-летний подросток ушел из дома в Магнитогорске 2 октября. Мама высадила его у школы, но в учебное заведение он не пошел. Тело ребенка нашли на следующий день в лесу Сосновского района Челябинской области, который находится за 300 километров от Магнитогорска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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