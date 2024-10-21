Украинский FPV дрон обстрелял автомобиль марки «Нива» с гуманитарным конвоем из Челябинской области. Об этом сообщает «Русская община» города Магнитогорска.
«Группа, которая отправилась в зону СВО с гуманитарным конвоем, попала под атаку FPV дрона. Этот автомобиль был куплен специально под нужды „Русской общины“ — для поездок и доставки гуманитарных грузов, а также решения текущих проблем», — сообщают члены общины в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
В машине находился глава «Русской общины» Магнитогорска Андрей Мусин. Он другие пассажиры не пострадали. Транспорт восстановлению не подлежит.
Мусин ранее обвинил спецслужбы Украины в вербовке своего сына. 17-летний подросток ушел из дома в Магнитогорске 2 октября. Мама высадила его у школы, но в учебное заведение он не пошел. Тело ребенка нашли на следующий день в лесу Сосновского района Челябинской области, который находится за 300 километров от Магнитогорска.
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