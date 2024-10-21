Украинский FPV дрон обстрелял «Ниву» из Челябинской области. Фото, видео

21 октября 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Дрон попал в машину, в которой находился глава «Русской общины» Магнитогорска Мусин Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry Украинский FPV дрон обстрелял автомобиль марки «Нива» с гуманитарным конвоем из Челябинской области. Об этом сообщает «Русская община» города Магнитогорска. «Группа, которая отправилась в зону СВО с гуманитарным конвоем, попала под атаку FPV дрона. Этот автомобиль был куплен специально под нужды „Русской общины“ — для поездок и доставки гуманитарных грузов, а также решения текущих проблем», — сообщают члены общины в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». В машине находился глава «Русской общины» Магнитогорска Андрей Мусин. Он другие пассажиры не пострадали. Транспорт восстановлению не подлежит. Мусин ранее обвинил спецслужбы Украины в вербовке своего сына. 17-летний подросток ушел из дома в Магнитогорске 2 октября. Мама высадила его у школы, но в учебное заведение он не пошел. Тело ребенка нашли на следующий день в лесу Сосновского района Челябинской области, который находится за 300 километров от Магнитогорска. Попавшая под обстрел машина восстановлению не подлежит Группа «„Русская община“ г. Магнитогорска» в ВК Люди внутри машины почти не пострадали Группа »«РУсская община г. Магнитогорска» в ВК Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский FPV дрон обстрелял автомобиль марки «Нива» с гуманитарным конвоем из Челябинской области. Об этом сообщает «Русская община» города Магнитогорска. «Группа, которая отправилась в зону СВО с гуманитарным конвоем, попала под атаку FPV дрона. Этот автомобиль был куплен специально под нужды „Русской общины“ — для поездок и доставки гуманитарных грузов, а также решения текущих проблем», — сообщают члены общины в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». В машине находился глава «Русской общины» Магнитогорска Андрей Мусин. Он другие пассажиры не пострадали. Транспорт восстановлению не подлежит. Мусин ранее обвинил спецслужбы Украины в вербовке своего сына. 17-летний подросток ушел из дома в Магнитогорске 2 октября. Мама высадила его у школы, но в учебное заведение он не пошел. Тело ребенка нашли на следующий день в лесу Сосновского района Челябинской области, который находится за 300 километров от Магнитогорска.