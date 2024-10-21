21 октября 2024

Жители пермских деревень пожаловались на отсутствие единственной дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Моховой покров - характерная черта таежных лесов Пермского края
Моховой покров - характерная черта таежных лесов Пермского края Фото:

В Пермском крае десятки человек жалуются на отсутствие автомобильной дороги, которая связывала деревню Марушева и поселок Верхняя Колва. С этой проблемой столкнулись жители Чердынского округа. Дорогу сняли с баланса муниципалитета решением окружной думы. В итоге сейчас объект никто не обслуживают, а людям предлагают пользоваться другим путем.

«Дорога и раньше была „убитая“, с разрушившимся мостом, но она была. Продукты питания и товары первой необходимости привозят почтальоны, но отсюда не выбраться, как не выехать на „большую землю“ и жителям деревень выше Верхней Колвы. Сейчас в нашем поселке живет восемь человек, включая двоих детей, в деревне Русиново весной малыш родился. В деревне Петрецово постоянно живет 12 человек, в Кикусе 3 человека, в Сусае — 4, у Нюзиме — 2, еще один человек живет в Урцева», — рассказала URA.RU жительница поселка Верхняя Колва.

По словам жителей, дорога была с баланса муниципального образования еще весной 2024 года. Но известно об этом общественности стало якобы лишь с наступлением холодов. Лесовозная дорога, которую предлагают в качестве альтернативного пути, не решает проблему людей. По правилам, ее обязаны закрывать в период пожарной опасности. URA.RU направило запрос в администрацию Чердынского округа. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермские власти направят 700 тысяч рублей на расселение поселка, где два года никто не живет. Помимо того, будут переселены жители 10 населенных пунктов, расположенных в Косинском, Кочевском, Юрлинском, Куединском, Александровском, Кудымкарском муниципальных округах и Красновишерском городском округе.

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В Пермском крае десятки человек жалуются на отсутствие автомобильной дороги, которая связывала деревню Марушева и поселок Верхняя Колва. С этой проблемой столкнулись жители Чердынского округа. Дорогу сняли с баланса муниципалитета решением окружной думы. В итоге сейчас объект никто не обслуживают, а людям предлагают пользоваться другим путем. «Дорога и раньше была „убитая“, с разрушившимся мостом, но она была. Продукты питания и товары первой необходимости привозят почтальоны, но отсюда не выбраться, как не выехать на „большую землю“ и жителям деревень выше Верхней Колвы. Сейчас в нашем поселке живет восемь человек, включая двоих детей, в деревне Русиново весной малыш родился. В деревне Петрецово постоянно живет 12 человек, в Кикусе 3 человека, в Сусае — 4, у Нюзиме — 2, еще один человек живет в Урцева», — рассказала URA.RU жительница поселка Верхняя Колва. По словам жителей, дорога была с баланса муниципального образования еще весной 2024 года. Но известно об этом общественности стало якобы лишь с наступлением холодов. Лесовозная дорога, которую предлагают в качестве альтернативного пути, не решает проблему людей. По правилам, ее обязаны закрывать в период пожарной опасности. URA.RU направило запрос в администрацию Чердынского округа. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермские власти направят 700 тысяч рублей на расселение поселка, где два года никто не живет. Помимо того, будут переселены жители 10 населенных пунктов, расположенных в Косинском, Кочевском, Юрлинском, Куединском, Александровском, Кудымкарском муниципальных округах и Красновишерском городском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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