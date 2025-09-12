Суд отказал пермскому фотографу Григорию Скворцову, осужденному за госизмену

Приговор Григорию Скворцову вступил в законную силу
Приговор Григорию Скворцову вступил в законную силу

Приговор Григория Скворцова вступил в законную силу. Четвертый апелляционный суд Нижнего Новгорода отказал ему в удовлетворении жалобы на приговор. Скворцов был признан виновным в госизмене в июне.

«Скворцова в суд Нижнего Новгорода доставили по этапу. Он подавал жалобу на приговор Пермского краевого суда. Намеревался уменьшить срок. Апелляция отказала ему. Приговор первой инстанции вступил в законную силу», — передает Properm.

Григория Скворцова, фотографа и музыканта из Перми, приговорили к 16 годам лишения свободы. Он признан виновным в госизмене. Его уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. 

