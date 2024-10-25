«Трактор» выиграл пятый матч подряд, одолев «Ладу» в матче КХЛ

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Хоккей Трактор Югра Челябинск, трактор, медведь
«Трактор» завершил встречу с тольяттинской «Ладой» со счетом 2:1 Фото:

Победой челябинского клуба завершилась встреча «Трактора» и тольяттинской «Лады». Черно-белые одолели соперника со счетом 2:1. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Первый тайм закончился голом в ворота челябинской команды. Второй оказался безрезультатным для игроков обеих команд, несмотря на несколько опасных моментов. Судьба матча была решена в третьем периоде и овертайме», — сообщает корреспондент агентства.

За 30 секунд до финала Максим Шабанов принес гол своей команде — ничья. Определить победителя помогло дополнительное время: за две минуты до его конца Илья Карпухин забил гол в ворота «Лады». Челябинцы победили.

Следующий матч «Трактора» состоится на домашнем льду. На 28 октября в Челябинске намечено «уральское дерби» против свердловского «Автомобилиста».

Как URA.RU писало ранее, 23 октября «черно-белые» со счетом 4:3 победили омский «Авангард». «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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Победой челябинского клуба завершилась встреча «Трактора» и тольяттинской «Лады». Черно-белые одолели соперника со счетом 2:1. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Первый тайм закончился голом в ворота челябинской команды. Второй оказался безрезультатным для игроков обеих команд, несмотря на несколько опасных моментов. Судьба матча была решена в третьем периоде и овертайме», — сообщает корреспондент агентства. За 30 секунд до финала Максим Шабанов принес гол своей команде — ничья. Определить победителя помогло дополнительное время: за две минуты до его конца Илья Карпухин забил гол в ворота «Лады». Челябинцы победили. Следующий матч «Трактора» состоится на домашнем льду. На 28 октября в Челябинске намечено «уральское дерби» против свердловского «Автомобилиста». Как URA.RU писало ранее, 23 октября «черно-белые» со счетом 4:3 победили омский «Авангард». «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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