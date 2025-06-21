Лето — это пора свадеб, выпускных вечеров и других торжеств, накануне которых все представительницы прекрасного пола задаются вопросами: «что надеть» и «где купить тот самый наряд». Основательница челябинского брэнда «Only Ю» Юлия Безрукова представила URA.RU изделия местных дизайнеров с оригинальными идеями и по адекватным ценам.
Где искать недорогое интересное платье?
В масс-маркете вряд ли можно найти оригинальное и достойное изделие, а шить на заказ в ателье выходит очень дорого. Я бы посоветовала рассмотреть платья и костюмы наших местных дизайнеров. Тут вы получите оригинальность, адекватную цену, а также самые модные новинки сезона.
Что предлагают челябинские дизайнеры?
Например, челябинский бренд одежды RABINA шьет не просто женскую одежду, а одежду, которую можно использовать как в повседневных образах, так и для вечерних выходов. А именно, сложные корсеты (на них я бы обратила особое внимание) и интересные фантазийные юбки, платья и многое другое.
То есть платье будет не на один раз?
Бренд одежды Only Ю специализируется на вечерней одежде, которую так же можно использовать и в повседневной жизни. Изюминкой бренда стали знаменитые блейзеры, украшенные воланами и рюшами. К блейзерам можно приобрести кружевные и асимметричные юбки для дополнения образа.
Какие еще элегантные образы предложат челябинские дизайнеры?
Бренд одежды STORK предлагает изделия, которые подчеркивают фигуру каждой девушки идеальной посадкой и лаконичным стилем. Ключевыми моделями коллекций являются костюмы, жакеты, а также платья, которые помогут украсить особые моменты жизни.
Эти бренды я рассмотрела как пример того, что можно приобрести на важное событие. Однако в Челябинске работают много талантливых дизайнеров, которые предлагают оригинальные вечерние наряды.
Безрукова уже рекомендовала кружево и рюши на модных образах для летней женской моды. Для мужчин дизайнер предложила обратить внимание на натуральные цвета и свободные силуэты.
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