21 июня 2025

Челябинские дизайнеры представили модные свадебные платья. Фото

Челябинские бренды одежды предложили шикарные свадебные образы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дизайнер поделилась модными образами свадебных платьев на лето 2025
Дизайнер поделилась модными образами свадебных платьев на лето 2025 Фото:

Лето — это пора свадеб, выпускных вечеров и других торжеств, накануне которых все представительницы прекрасного пола задаются вопросами: «что надеть» и «где купить тот самый наряд». Основательница челябинского брэнда «Only Ю» Юлия Безрукова представила URA.RU изделия местных дизайнеров с оригинальными идеями и по адекватным ценам.

Где искать недорогое интересное платье?

В масс-маркете вряд ли можно найти оригинальное и достойное изделие, а шить на заказ в ателье выходит очень дорого. Я бы посоветовала рассмотреть платья и костюмы наших местных дизайнеров. Тут вы получите оригинальность, адекватную цену, а также самые модные новинки сезона.

Что предлагают челябинские дизайнеры?

Например, челябинский бренд одежды RABINA шьет не просто женскую одежду, а одежду, которую можно использовать как в повседневных образах, так и для вечерних выходов. А именно, сложные корсеты (на них я бы обратила особое внимание) и интересные фантазийные юбки, платья и многое другое.

В моде - сложные корсеты
В моде - сложные корсеты
Фото:

То есть платье будет не на один раз?

Бренд одежды Only Ю специализируется на вечерней одежде, которую так же можно использовать и в повседневной жизни. Изюминкой бренда стали знаменитые блейзеры, украшенные воланами и рюшами. К блейзерам можно приобрести кружевные и асимметричные юбки для дополнения образа.

Образ подойдет и для вечернего мероприятия
Образ подойдет и для вечернего мероприятия
Фото:

Какие еще элегантные образы предложат челябинские дизайнеры?

Бренд одежды STORK предлагает изделия, которые подчеркивают фигуру каждой девушки идеальной посадкой и лаконичным стилем. Ключевыми моделями коллекций являются костюмы, жакеты, а также платья, которые помогут украсить особые моменты жизни.

Лаконичный, смелый и элегантный стиль
Лаконичный, смелый и элегантный стиль
Фото:

Эти бренды я рассмотрела как пример того, что можно приобрести на важное событие. Однако в Челябинске работают много талантливых дизайнеров, которые предлагают оригинальные вечерние наряды.

Безрукова уже рекомендовала кружево и рюши на модных образах для летней женской моды. Для мужчин дизайнер предложила обратить внимание на натуральные цвета и свободные силуэты.

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Лето — это пора свадеб, выпускных вечеров и других торжеств, накануне которых все представительницы прекрасного пола задаются вопросами: «что надеть» и «где купить тот самый наряд». Основательница челябинского брэнда «Only Ю» Юлия Безрукова представила URA.RU изделия местных дизайнеров с оригинальными идеями и по адекватным ценам. Где искать недорогое интересное платье? В масс-маркете вряд ли можно найти оригинальное и достойное изделие, а шить на заказ в ателье выходит очень дорого. Я бы посоветовала рассмотреть платья и костюмы наших местных дизайнеров. Тут вы получите оригинальность, адекватную цену, а также самые модные новинки сезона. Что предлагают челябинские дизайнеры? Например, челябинский бренд одежды RABINA шьет не просто женскую одежду, а одежду, которую можно использовать как в повседневных образах, так и для вечерних выходов. А именно, сложные корсеты (на них я бы обратила особое внимание) и интересные фантазийные юбки, платья и многое другое. То есть платье будет не на один раз? Бренд одежды Only Ю специализируется на вечерней одежде, которую так же можно использовать и в повседневной жизни. Изюминкой бренда стали знаменитые блейзеры, украшенные воланами и рюшами. К блейзерам можно приобрести кружевные и асимметричные юбки для дополнения образа. Какие еще элегантные образы предложат челябинские дизайнеры? Бренд одежды STORK предлагает изделия, которые подчеркивают фигуру каждой девушки идеальной посадкой и лаконичным стилем. Ключевыми моделями коллекций являются костюмы, жакеты, а также платья, которые помогут украсить особые моменты жизни. Эти бренды я рассмотрела как пример того, что можно приобрести на важное событие. Однако в Челябинске работают много талантливых дизайнеров, которые предлагают оригинальные вечерние наряды. Безрукова уже рекомендовала кружево и рюши на модных образах для летней женской моды. Для мужчин дизайнер предложила обратить внимание на натуральные цвета и свободные силуэты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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