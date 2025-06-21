На озере Тургояк владельцы судов творят настоящий трэш

Пьяные капитаны малых судов и тонущие туристы — патрули Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) на озере Тургояк в Челябинской области регулярно сталкиваются с вопиющими случаями нарушения правил безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Останавливаем на Тургояке моторку с людьми без жилетов, в ходе общения понимаем, что капитан судна пьян, что подтверждает алкотестер. От управления мужчина отстранен, судно задержано», — рассказывают спасатели.
Сотрудники ГИМС отмечают, что их не перестает удивлять безрассудное поведение отдыхающих. Так владелец парусника два года не проходил техосмотр, отмахнувшись фразой «забыл». Также двое мужчин в лодке отказались надевать спасательные жилеты, несмотря на ухудшающуюся погоду.
«Возле острова „Веры“ две девушек на одном сап-борде не смогли догрести до берега, им не хватило сил. Жилетов на них не было, как и средств связи. Вместе с сап-бордом забрали их для беседы и эвакуации», — отмечают спасатели.
В региональном МЧС добавили, что нарушителей ждут штрафы. В ведомстве призывают отдыхающих всегда использовать спасательные жилеты, проверять исправность плавсредств и отказаться от алкоголя на воде.
Озеро «Тургояк» считается одним из самых дорогих в области. Так в отеле «Золотой пляж» номер категории «комфорт» стоит 19 200 рублей в сутки с включенными завтраками на двоих. «Джуниор сюит» с кондиционером и раздельными зонами для сна и отдыха предлагают за 23 400 рублей.
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