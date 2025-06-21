В День памяти и скорби губернатор области Алексей Текслер принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню на Аллее Славы в Челябинске. Участники церемонии почтили минутой молчания всех погибших в годы войны. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«22 июня 1941 года навсегда останется самым черным днем в истории нашей страны. Война пришла в каждый дом, унеся миллионы жизней. Мы скорбим по всем, кто погиб на фронте, в тылу от голода и лишений. Челябинская область внесла огромный вклад в Победу — наши земляки героически сражались на фронте, а в тылу без отдыха работали на заводах, растили хлеб, спасали раненых», — сообщил Текслер.
Глава региона отметил, что подвиг поколения победителей навсегда останется примером мужества и патриотизма для всех россиян. В церемонии также участвовали представители власти, силовых структур, общественных организаций и простые жители региона.
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