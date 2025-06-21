21 июня 2025

Челябинский губернатор Текслер возложил цветы к Вечному огню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор почтил память погибших в Великой Отечественной войне
Губернатор почтил память погибших в Великой Отечественной войне Фото:

В День памяти и скорби губернатор области Алексей Текслер принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню на Аллее Славы в Челябинске. Участники церемонии почтили минутой молчания всех погибших в годы войны. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. 

«22 июня 1941 года навсегда останется самым черным днем в истории нашей страны. Война пришла в каждый дом, унеся миллионы жизней. Мы скорбим по всем, кто погиб на фронте, в тылу от голода и лишений. Челябинская область внесла огромный вклад в Победу — наши земляки героически сражались на фронте, а в тылу без отдыха работали на заводах, растили хлеб, спасали раненых», — сообщил Текслер. 

Глава региона отметил, что подвиг поколения победителей навсегда останется примером мужества и патриотизма для всех россиян. В церемонии также участвовали представители власти, силовых структур, общественных организаций и простые жители региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В День памяти и скорби губернатор области Алексей Текслер принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню на Аллее Славы в Челябинске. Участники церемонии почтили минутой молчания всех погибших в годы войны. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.  «22 июня 1941 года навсегда останется самым черным днем в истории нашей страны. Война пришла в каждый дом, унеся миллионы жизней. Мы скорбим по всем, кто погиб на фронте, в тылу от голода и лишений. Челябинская область внесла огромный вклад в Победу — наши земляки героически сражались на фронте, а в тылу без отдыха работали на заводах, растили хлеб, спасали раненых», — сообщил Текслер.  Глава региона отметил, что подвиг поколения победителей навсегда останется примером мужества и патриотизма для всех россиян. В церемонии также участвовали представители власти, силовых структур, общественных организаций и простые жители региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...