21 июня 2025

Жители 30 домов в Челябинске остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы дать воду, коммунальщики работают над устранением аварии
Чтобы дать воду, коммунальщики работают над устранением аварии Фото:

В Челябинске временно отключили воду в 30 домах. Среди них как жилые, так и административные здания. Об этом сообщили в МУП «ПОВВ».

«В 30 домах Челябинска сегодня временно прекращена подача воды. Это связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе. Отключение затронуло жилые дома и административные здания на улице Молодогвардейцев и проспекте Победы», — отмечает telegram-канал ведомства. 

Сроки восстановления водоснабжения пока не уточняются. Коммунальные службы работают над устранением неполадок. Список адресов, попавших под отключение: 

  • улица Молодогвардейцев, 31, 31 корпус 1, 41 А/1, 41 Г, 43, 54, 54 А, 56, 56 А, 56 Б, 56 В, 56 Д, 58, 58 А, 58 Б, 58 В, 60, 60 А, 60 Б, 60 В, 62, 62 А, 62 Б, 62 В, 64;
  • проспект Победы, 289, 289 А, 291, 291 А, 291 Б.

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В Челябинске временно отключили воду в 30 домах. Среди них как жилые, так и административные здания. Об этом сообщили в МУП «ПОВВ». «В 30 домах Челябинска сегодня временно прекращена подача воды. Это связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе. Отключение затронуло жилые дома и административные здания на улице Молодогвардейцев и проспекте Победы», — отмечает telegram-канал ведомства.  Сроки восстановления водоснабжения пока не уточняются. Коммунальные службы работают над устранением неполадок. Список адресов, попавших под отключение: 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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