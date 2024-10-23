Челябинский ХК «Трактор» одержал восьмую победу подряд в КХЛ

Челябинский ХК «Трактор» 23 октября со счетом 4:3 победил омский «Авангард», доведя победную серию до восьми матчей. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«В первом периоде счет открыл нападающий „Трактора“ Александр Кадейкин. Меньше, чем через две минуты Павел Коледов из „Авангарда“ сравнял счет. Во втором периоде шайбу в ворота омичей забил Семен Дер-Аргучинцев. Третий гол „черно-белых“ был за Кадейкиным, следом Алексей Макеев забросил шайбу в ворота челябинской команды. Четвертый гол „Авангарду“ забил Владимир Ткачев. На последней минуте в ворота „Трактора“ забросил шайбу Семен Чистяков», — сообщает корреспондент агентства.
«Трактор» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. В активе у «черно-белых» 30 очков. Следующий матч команда Бенуа Гру сыграет против «Лады» (Тольятти). После игроки вернутся в Челябинск, где их ждет Уральское дерби против свердловского «Автомобилиста».
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