21 июня 2025

Текслер оснастил челябинских бойцов новой техникой для СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор передал технику воинским частям, принимающим участие в спецоперации
Губернатор передал технику воинским частям, принимающим участие в спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал современное оборудование воинским частям, участвующим в специальной военной операции. Церемония состоялась в Историческом музее Южного Урала с участием командиров подразделений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"Мы постоянно поддерживаем наши войска необходимой техникой. Сегодня помощь получают три подразделения: прославленная 90-я танковая дивизия, недавно сформированный, но уже проявивший себя 36-й полк и 15-я бригада, специализирующаяся на современной разведке. Мы гордимся нашими военными, которые продолжают традиции героев Великой Отечественной", — заявил Текслер.

В переданный комплект вошли FPV-дроны, квадрокоптеры, металлодетекторы, квадроциклы, мотоциклы и оборудование для управления беспилотниками. Губернатор подчеркнул, что такая техника поможет бойцам эффективнее выполнять боевые задачи.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес 90-й танковой дивизии, отличившейся при освобождении Авдеевки. Текслер отметил, что область и впредь будет поддерживать военнослужащих всем необходимым.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал современное оборудование воинским частям, участвующим в специальной военной операции. Церемония состоялась в Историческом музее Южного Урала с участием командиров подразделений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. "Мы постоянно поддерживаем наши войска необходимой техникой. Сегодня помощь получают три подразделения: прославленная 90-я танковая дивизия, недавно сформированный, но уже проявивший себя 36-й полк и 15-я бригада, специализирующаяся на современной разведке. Мы гордимся нашими военными, которые продолжают традиции героев Великой Отечественной", — заявил Текслер. В переданный комплект вошли FPV-дроны, квадрокоптеры, металлодетекторы, квадроциклы, мотоциклы и оборудование для управления беспилотниками. Губернатор подчеркнул, что такая техника поможет бойцам эффективнее выполнять боевые задачи. Особые слова благодарности прозвучали в адрес 90-й танковой дивизии, отличившейся при освобождении Авдеевки. Текслер отметил, что область и впредь будет поддерживать военнослужащих всем необходимым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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