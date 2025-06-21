Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал современное оборудование воинским частям, участвующим в специальной военной операции. Церемония состоялась в Историческом музее Южного Урала с участием командиров подразделений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
"Мы постоянно поддерживаем наши войска необходимой техникой. Сегодня помощь получают три подразделения: прославленная 90-я танковая дивизия, недавно сформированный, но уже проявивший себя 36-й полк и 15-я бригада, специализирующаяся на современной разведке. Мы гордимся нашими военными, которые продолжают традиции героев Великой Отечественной", — заявил Текслер.
В переданный комплект вошли FPV-дроны, квадрокоптеры, металлодетекторы, квадроциклы, мотоциклы и оборудование для управления беспилотниками. Губернатор подчеркнул, что такая техника поможет бойцам эффективнее выполнять боевые задачи.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес 90-й танковой дивизии, отличившейся при освобождении Авдеевки. Текслер отметил, что область и впредь будет поддерживать военнослужащих всем необходимым.
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