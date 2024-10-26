26 октября 2024
25 октября 2024

Жителей ХМАО будет консультировать виртуальный врач

В больнице Сургута представили первого в ХМАО медицинского аватара
© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский аватар Вера будет работать в Сургутской ОКБ
Медицинский аватар Вера будет работать в Сургутской ОКБ Фото:

В Сургутской ОКБ представили первого в ХМАО медицинского аватара Веру. Виртуальный врач будет помогать пациентам разобраться в лечебных процедурах, даст советы по лечению и подскажет направление до нужного кабинета, сообщили в больнице.

«Мы представляем вам первого в Югре медицинского аватара — ВЕРУ! Она поможет вам разобраться в лечебных процедурах, даст полезные советы по лечению и профилактике. Подскажет, где найти нужные кабинеты, отделения», — рассказали на странице учреждения во ВКонтакте.

Веру представили сегодня в честь 97-летия учреждения. Ее разработкой занимались IT-специалисты компании Upgrade Agency. Прототипом аватара стала сотрудница Сургутской ОКБ.

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В Сургутской ОКБ представили первого в ХМАО медицинского аватара Веру. Виртуальный врач будет помогать пациентам разобраться в лечебных процедурах, даст советы по лечению и подскажет направление до нужного кабинета, сообщили в больнице. «Мы представляем вам первого в Югре медицинского аватара — ВЕРУ! Она поможет вам разобраться в лечебных процедурах, даст полезные советы по лечению и профилактике. Подскажет, где найти нужные кабинеты, отделения», — рассказали на странице учреждения во ВКонтакте. Веру представили сегодня в честь 97-летия учреждения. Ее разработкой занимались IT-специалисты компании Upgrade Agency. Прототипом аватара стала сотрудница Сургутской ОКБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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