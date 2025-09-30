В крупнейшей больнице ХМАО запретили посещать пациентов

В Нижневартовской окружной больнице запретили посещать пациентов. Медучреждение ввело карантин из-за риска распространения гриппа и ОРВИ.
«В рамках карантинных мероприятий действуют следующие ограничения. Временно приостановлены посещения пациентов родственниками в отделениях стационара», — говорится в telegram-канале больницы.
Пациентам также запретили выходить в холл учреждения для встреч с родственниками и другими посетителями. Сроки снятия ограничений врачи пока не называют.
«Решение о временном запрете посещений принято исключительно в интересах пациентов. Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям», — добавили медики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!