30 сентября 2025

В крупнейшей больнице ХМАО запретили посещать пациентов

Карантин в больнице ввели из-за роста заболеваемости
В Нижневартовской окружной больнице запретили посещать пациентов. Медучреждение ввело карантин из-за риска распространения гриппа и ОРВИ.

«В рамках карантинных мероприятий действуют следующие ограничения. Временно приостановлены посещения пациентов родственниками в отделениях стационара», — говорится в telegram-канале больницы.

Пациентам также запретили выходить в холл учреждения для встреч с родственниками и другими посетителями. Сроки снятия ограничений врачи пока не называют.

«Решение о временном запрете посещений принято исключительно в интересах пациентов. Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям», — добавили медики.

