Прокурор запросил в суде реальный срок экс-главе шахматной федерации ХМАО

Гособвинитель запросил шесть лет лишения свободы и штраф в миллион рублей для бывшего руководителя шахматной федерации Югры Натальи Залевской, обвиняемой в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил адвокат Алексей Стефаненко.
«Гособвинение запросило шесть лет лишения свободы и штраф в миллион рублей», — уточнил юрист. В последнем слове Залевская вину не признала. По версии обвинения, она заключала договоры с руководителем нескольких проправительственных НКО Владиславом Черновым на оказание услуг, которые фактически не выполнялись.
Сама подсудимая утверждает, что занималась развитием шахмат в регионе и не имеет отношения к хищениям. Эту позицию поддержали свидетели — педагоги шахматных направлений. По их словам, при Залевской в регионе активно развивалось шахматное образование, проводились турниры, а участники получали призы и награды.
