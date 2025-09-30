В ХМАО подсчитали цену самого популярного ремонта квартир

Самым популярным видом ремонта квартир в Югре оказалась косметическая отделка. В конце лета средняя стоимость таких работ в регионе начиналась почти от четырех тысяч рублей за квадратный метр, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Обычно в перечень таких задач входит обновление стен и потолков, укладка напольного покрытия и установка осветительных приборов. Доля этого вида ремонта составила 17% от общего спроса на услуги ремонта квартир под ключ. Средняя стоимость работ начинается от 3 800 рублей за один квадратный метр», — говорится в исследовании.
Капитальный ремонт квартиры с долей 15% в среднем в Югре стоит около восьми тысяч рублей за квадрат без учета материалов. Мастера во время работ монтируют как коммуникацию, так и возводят или переносят стены. Чистовую отделку югорчане заказывали в 10% случаев. Она обходится примерно от пяти тысяч за квадратный метр (без материалов).
«Черновая отделка, то есть подготовка помещения к чистовой, составила 5% спроса. В среднем стоимость работ в квартирах с черновой отделкой стартует от 9 200 рублей за квадратный метр, также без учета материалов», — добавили аналитики.
А вот стоимость услуг дизайнеров интерьера в ХМАО начинается от двух тысяч рублей за квадрат. Летом таких специалистов искали в 2,1 раза чаще, чем год назад.
