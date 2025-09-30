В Сургуте вынесли меру пресечения по делу о двойном убийстве

Сургутянина отправили под стражу на два месяца. Его обвиняют в двойном убийстве, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.
«Гражданин, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, с целью причинения смерти троим лицам нанес ножом колото-резаные раны. В результате его действий два человека скончались», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».
Убить третьего пострадавшего мужчина не смог. Но ему также вменяют покушение на убийство. «Постановление суда не вступило в законную силу», — уточнили в публикации.
Ранее URA.RU рассказывало, что после пьяной ссоры с погибшими мужчина ушел к себе домой и вооружился двумя ножами. Вернувшись, он напал на собутыльников, а после поножовщины пытался скрыться.
