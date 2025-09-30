30 сентября 2025

Власти нашли замену директору проблемного актива правительства ХМАО среди ямальцев

Ханты-Мансийский рыбокомбинат возглавил экс-директор «Пур-рыбы» Иванов
© Служба новостей «URA.RU»
Ханты-Мансийский рыбокомбинат возглавил выходец из ЯНАО
Ханты-Мансийский рыбокомбинат возглавил выходец из ЯНАО Фото:

Новым главой АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», к предыдущему руководству которого обнаружились вопросы у силовиков, стал выходец из Пуровского района ЯНАО Евгений Иванов. Информация обновилась в базах данных СБИС.

«Руководитель: генеральный директор Иванов Евгений Юрьевич. С 11 сентября 2025?года», — указано в реестре. Он сменил врио директора Алексея Михеева, который ранее работал заместителем главы деппромышненности ХМАО.

Иванов руководил известным не только на Ямале, и но и в Москве заводом «Пур-Рыба», а до этого много лет возглавлял Пяко-Пуровскую сельхозобщину. «Говорят, что он приехал в Югру по приглашению замгубернатора Югры Натальи Огородниковой. Она искала антикризисного менеджера, который должен будет вывести предприятие на достойный уровень. Предыдущие, назначенные при поддержке бывших кураторов финансово-экономического блока, с этим не справились — на одного экс-директора уже завели уголовное дело, когда на заводе вскрылись тонны просрочки. А недавно и ко второму проявили интерес силовики», — отмечает инсайдер.

© Служба новостей «URA.RU»
