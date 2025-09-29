29 сентября 2025

Депутату думы Ханты-Мансийска грозит уголовное дело за злоупотребление полномочиями

© Служба новостей «URA.RU»
Силовики заинтересовались депутатом думы Ханты-Мансийска
Силовики заинтересовались депутатом думы Ханты-Мансийска Фото:

Депутату думы Ханты-Мансийска Сергею Андрейченко может быть предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Речь идет о периоде его работы генеральным директором АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Силовики в ближайшее время собираются вынести постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Андрейченко. Вероятно, ему вменят ответственность за злоупотребление полномочиями», — рассказал собеседник агентства.

По данным другого источника, в 2022–2023 годах Андрейченко якобы передал часть имущества предприятия. А именно, транспорт и прицепы — в собственность крестьянско-фермерского хозяйства, принадлежащего его дочери.

URA.RU направило запросы в прокуратуру и следственный комитет ХМАО. Ответы на момент публикации не поступили. Связаться с самим Андрейченко редакции не удалось.

© Служба новостей «URA.RU»
