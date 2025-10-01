Жителей Ханты-Мансийска зовут создавать искусственный снег

Ханты-Мансийск в предстоящие выходные превратится в пространство ярких впечатлений для взрослых и детей. Музей геологии, нефти и газа предлагает совершить взрывные открытия и самостоятельно превратить химические элементы в настоящий снег, а почитателей творчества Есенина ждет моноспектакль. Жителей и гостей города также ждут квесты и творческие мастер-классы. О самых заметных событиях — в подборке URA.RU.
4 сентября
Пеппи, длинный чулок
Театр обско-угорских народов «Солнце» представит 4 октября в 15:00 спектакль про легендарную девочку-непоседу «Пеппи, длинный чулок».
Главную героиню ждет много приключений: вместе с друзьями она совершит побег от полицейских, организует школу прямо дома, станцует твист в лесу с ворами и не только.
Спектакль был поставлен детской театральной студией «Хотал кат» под руководством режиссёра Надежды Романовой по мотивам повести шведской писательницы Астрид Линдгрен.
«Взрывные открытия»
Ждут участников занятия в «Музее геологии, нефти и газа». Мероприятие, по словам организаторов, представляет собой увлекательное сочетание истории науки и современных химических экспериментов. Практическая часть превратит теорию в захватывающее зрелище. Гости создадут «Искусственный снег» и запустят процесс «Самонадувания шарика». Каждый эксперимент сопровождается объяснением лежащих в его основе научных принципов и их практического применения в современной жизни. Начало 4 октября в 09:00, цена билета 300 рублей.
Не жалею, не зову, не плачу
Взрослых почитателей Мельпомены в субботу приглашают на моноспектакль «Не жалею, не зову, не плачу». В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Есенина. В честь юбилейной даты поставлен спектакль по стихам поэта. Это самостоятельная работа актрисы Светланы Крюковой. Вместе с исполнительницей зритель пройдет жизненный путь поэта. В спектакле звучат стихотворения и поэмы Есенина. Место — Ханты-мансийский театр кукол, начало в 17:30, стоимость 350 рублей.
«Античная форма»
Государственная библиотека Югры приглашает на творческую встречу, посвященную одному из самых древних и удивительных материалов в истории человечества — гипсу. Участники узнают все об этом материале.
Завершит встречу практический мастер-класс по созданию авторской гипсовой фигуры. Под руководством мастера посетители освоят базовые техники работы с гипсом и сделают уникальное изделие, вдохновленные античными мотивами. Встреча состоится 4 октября в 10:00. Цена билета 300 рублей.
5 сентября
«Побег из подземелья»
Жителям Ханты-Мансийска в воскресенье предлагают встать пораньше и принять участие в квест под таким названием. Старт мероприятия в 9.00.
Участников ждет приключение в фондохранилище в Музее геологии, нефти и газа. Предстоит исследовать удивительное явление флуоресценции. Гостям предлагается стать учеными-детективами, идентифицировать уникальные образцы по их свечению и искать скрытые подсказки. Атмосфера закрытой лаборатории превратит изучение науки в захватывающее приключение. Программа адаптирована для старших школьников. Требуется предварительная запись по телефону 8 3467 33-29-06, стоимость 600 рублей.
Зоки и Бада
Самых юных зрителей ждут 5 сентября в 10.00 и 11.30 на кукольном спектакле. Постановка про удивительных зверей. Бада — большой, добродушный и покрыт чёрной шерстью. Зоки — неугомонный сластена, на все готовый ради зефира. Взрослый и строгий Бада любит порядок и послушание и старается перевоспитать маленьких непосед. Кто кого победит в этой схватке? Узнаем в Ханты-Мансийском театре кукол. Входной билет стоит 350 рублей.
