30 сентября 2025

Роспотребнадзор ХМАО назвал главную опасность кофе

Жителей ХМАО предупредили о вреде кофе для здоровья
Кофе может повышать давление
Кофе может повышать давление

Кофе может повышать давление и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Роспотребнадзор Югры. Из-за кофеина также возможна бессонница.

«Употребление кофе может привести к повышению артериального давления и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в telegram-канале ведомства. Кофеин может вызывать бессонницу и беспокойство, а также раздражать желудок и усугублять симптомы гастрита и язвы.

Среди полезных свойств напитка инспекторы отмечают улучшение выработки гормонов счастья и повышение выносливости с ускорением метаболизма. Кофеин также увеличивает количество сжигаемых калорий. «Кофе — один из самых популярных напитков в мире, представляющий собой сложную смесь множества химических веществ, включая витамины группы B, фосфор, магний и кофеин», — уточняют в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что домашние консервированные овощи и грибы могут быть опасны из-за ботулизма. Опасные микроорганизмы развиваются при неправильном приготовлении солений.

