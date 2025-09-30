Роспотребнадзор ХМАО назвал главную опасность кофе

Кофе может повышать давление и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Роспотребнадзор Югры. Из-за кофеина также возможна бессонница.
«Употребление кофе может привести к повышению артериального давления и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в telegram-канале ведомства. Кофеин может вызывать бессонницу и беспокойство, а также раздражать желудок и усугублять симптомы гастрита и язвы.
Среди полезных свойств напитка инспекторы отмечают улучшение выработки гормонов счастья и повышение выносливости с ускорением метаболизма. Кофеин также увеличивает количество сжигаемых калорий. «Кофе — один из самых популярных напитков в мире, представляющий собой сложную смесь множества химических веществ, включая витамины группы B, фосфор, магний и кофеин», — уточняют в ведомстве.
