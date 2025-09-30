В Пыть-Яхе (ХМАО) компания ЗССК завершает ремонт улицы Магистральной. Глава города Сергей Елишев выехал на объект и остался не доволен результатом — после дождя в зоне остановки общественного транспорта образовались лужи. Мэр заявил, что не примет работу у исполнителя дал указание исправить ситуацию до конца срока контракта.
«После укладки основного полотна были заасфальтированы заездные карманы и стыки с прилегающими дорогами. После небольшого дождя здесь образовались огромные лужи. Первые морозы превратят их в лед. Мы подписывать это не будем, решение принимайте — луж не должно быть», — заявил Елишев по итогам обхода объекта.
Глава города отметил, что в сентябре стояла сухая погода, которая позволяла качественно выполнить все работы и поправить недочеты. Сейчас начались дожди, а скоро пойдет снег, что даже не позволить нанести должным образом разметку. Стоимость контракта составляет 54 миллиона рублей. Срок окончания работ установлен на 15 октября.
