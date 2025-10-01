Главная звезда татаро-башкирской эстрады даст концерт в Нижневартовске

В столицу Самотлора приезжает народный артист Башкортостана и заслуженный артист Татарстана Анвар Нургалиев с новой программой. Кроме того, зрителей ждут премьеры театральных проектов и праздничные концерты. В афише URA.RU — самые интересные события предстоящих выходных.
4 октября
Концерт Анвара Нургалиева
Один из самых популярных исполнителей татаро-башкирской эстрады выступит на сцене «Дворца искусств». В 18:00 артист исполнит как новые песни, так и проверенные временем хиты. Зрителей ждут яркие номера и живое общение. Цена билетов — 1600–2600 рублей.
«На грани сюжета»
Интерактивная программа в «Городской библиотеке № 8а» начнется в 11:00. Гостей ждут локации по мотивам гоголевских произведений и русских сказок, загадки и квесты. Запись по телефону: +7 (3466) 42-20-09. Стоимость участия — 300 рублей.
«Восклицательный знак»
Городской драмтеатр проведет ретро-показ спектакля Чехова «Восклицательный знак». После трансляции зрители смогут пообщаться с актерами, игравшими в постановке. Начало в 18:00, билет — 300 рублей.
5 октября
Ко Дню учителя
Творческие коллективы Центра национальных культур выступят в ТРЦ «Грин-парк». Праздничная программа начнется в 15:00.
«Закрытый ретро-показ»
В драмтеатре пройдет показ записи спектакля «До свидания, мама! До свидания, папа» по стихам поэтов-шестидесятников. Постановка Маргариты и Вячеслава Зайчиковых передаст атмосферу 60-х годов. Начало в 18:00, билет — 300 рублей.
Экскурсия «Обские люди»
Краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева приглашает на знакомство с традициями и бытом ханты, манси и лесных ненцев. В программе — интерактив и предметы тактильного ознакомления. Запись по телефону +7 (3466) 31-13-99. Цена билета: детский — 170 рублей, взрослый — 250 рублей.
