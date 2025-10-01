Главная звезда татаро-башкирской эстрады даст концерт в Нижневартовске

Анвар Нургалиев даст концерт в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нижневартовске состоится концерт Анвара Нургалиева
В Нижневартовске состоится концерт Анвара Нургалиева Фото:

В столицу Самотлора приезжает народный артист Башкортостана и заслуженный артист Татарстана Анвар Нургалиев с новой программой. Кроме того, зрителей ждут премьеры театральных проектов и праздничные концерты. В афише URA.RU — самые интересные события предстоящих выходных.

4 октября

Концерт Анвара Нургалиева

Один из самых популярных исполнителей татаро-башкирской эстрады выступит на сцене «Дворца искусств». В 18:00 артист исполнит как новые песни, так и проверенные временем хиты. Зрителей ждут яркие номера и живое общение. Цена билетов — 1600–2600 рублей.

«На грани сюжета»

Интерактивная программа в «Городской библиотеке № 8а» начнется в 11:00. Гостей ждут локации по мотивам гоголевских произведений и русских сказок, загадки и квесты. Запись по телефону: +7 (3466) 42-20-09. Стоимость участия — 300 рублей.

«Восклицательный знак»

Городской драмтеатр проведет ретро-показ спектакля Чехова «Восклицательный знак». После трансляции зрители смогут пообщаться с актерами, игравшими в постановке. Начало в 18:00, билет — 300 рублей.

5 октября

Ко Дню учителя

Творческие коллективы Центра национальных культур выступят в ТРЦ «Грин-парк». Праздничная программа начнется в 15:00.

«Закрытый ретро-показ»

В драмтеатре пройдет показ записи спектакля «До свидания, мама! До свидания, папа» по стихам поэтов-шестидесятников. Постановка Маргариты и Вячеслава Зайчиковых передаст атмосферу 60-х годов. Начало в 18:00, билет — 300 рублей.

Экскурсия «Обские люди»

Краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева приглашает на знакомство с традициями и бытом ханты, манси и лесных ненцев. В программе — интерактив и предметы тактильного ознакомления. Запись по телефону +7 (3466) 31-13-99. Цена билета: детский — 170 рублей, взрослый — 250 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В столицу Самотлора приезжает народный артист Башкортостана и заслуженный артист Татарстана Анвар Нургалиев с новой программой. Кроме того, зрителей ждут премьеры театральных проектов и праздничные концерты. В афише URA.RU — самые интересные события предстоящих выходных. 4 октября Концерт Анвара Нургалиева Один из самых популярных исполнителей татаро-башкирской эстрады выступит на сцене «Дворца искусств». В 18:00 артист исполнит как новые песни, так и проверенные временем хиты. Зрителей ждут яркие номера и живое общение. Цена билетов — 1600–2600 рублей. «На грани сюжета» Интерактивная программа в «Городской библиотеке № 8а» начнется в 11:00. Гостей ждут локации по мотивам гоголевских произведений и русских сказок, загадки и квесты. Запись по телефону: +7 (3466) 42-20-09. Стоимость участия — 300 рублей. «Восклицательный знак» Городской драмтеатр проведет ретро-показ спектакля Чехова «Восклицательный знак». После трансляции зрители смогут пообщаться с актерами, игравшими в постановке. Начало в 18:00, билет — 300 рублей. 5 октября Ко Дню учителя Творческие коллективы Центра национальных культур выступят в ТРЦ «Грин-парк». Праздничная программа начнется в 15:00. «Закрытый ретро-показ» В драмтеатре пройдет показ записи спектакля «До свидания, мама! До свидания, папа» по стихам поэтов-шестидесятников. Постановка Маргариты и Вячеслава Зайчиковых передаст атмосферу 60-х годов. Начало в 18:00, билет — 300 рублей. Экскурсия «Обские люди» Краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева приглашает на знакомство с традициями и бытом ханты, манси и лесных ненцев. В программе — интерактив и предметы тактильного ознакомления. Запись по телефону +7 (3466) 31-13-99. Цена билета: детский — 170 рублей, взрослый — 250 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...