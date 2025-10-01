В ХМАО резко потеплеет до +11

Синоптики ждут потепления на выходных
Синоптики ждут потепления на выходных Фото:

В Югре ожидается резкое потепление на выходных. Синоптики прогнозируют в субботу, 4 октября, местами увеличение температуры до +11, сообщает окружной Гидрометцентр.

«4 октября облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 0, -5, днем +1, +6, местами по западной половине округа до +11», — сообщают на своем сайте синоптики.

В Сургуте 4 октября ожидается от -5 до +2, днем может пойти дождь со снегом, согласно данным «Яндекс Погоды». Аналогичные осадки прогнозируют и в Нижневартовске при температуре от -6 до +1.

Погода в Ханты-Мансийске ожидается тоже со снегом и дождем. В окружной столице будет от -5 до +4.

