В ХМАО резко потеплеет до +11

В Югре ожидается резкое потепление на выходных. Синоптики прогнозируют в субботу, 4 октября, местами увеличение температуры до +11, сообщает окружной Гидрометцентр.
«4 октября облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 0, -5, днем +1, +6, местами по западной половине округа до +11», — сообщают на своем сайте синоптики.
В Сургуте 4 октября ожидается от -5 до +2, днем может пойти дождь со снегом, согласно данным «Яндекс Погоды». Аналогичные осадки прогнозируют и в Нижневартовске при температуре от -6 до +1.
Погода в Ханты-Мансийске ожидается тоже со снегом и дождем. В окружной столице будет от -5 до +4.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!