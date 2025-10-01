В ХМАО судят экс-замдиректора колледжа олимпийского резерва за мошенничество

Суд рассматривает уголовное дело экс-замдиректора ЮКИОРа Карплюкова
Суд рассматривает уголовное дело экс-замдиректора ЮКИОРа Карплюкова Фото:

Ханты-Мансийский районный суд рассматривает уголовное дело бывшего заместителя директора Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва (ЮКИОР) Александра Карплюкова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, следует из базы данных суда.

«Карплюков Александр Николаевич. Статья 159 УК РФ, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в материалах.

По версии следствия, в 2016 году Карплюков заключил контракт с ООО «Планета Сервис» на проведение семинаров для судей ГТО на сумму около миллиона рублей. Фактически работу выполнили сотрудники колледжа, однако деньги были перечислены обществу. Руководитель фирмы обналичил их и разделил с Карплюковым.

Инсайдер URA.RU в силовых структурах сообщил, что сообщником подсудимого был руководитель ряда НКО Владислав Чернов, признанный виновным по делу о хищении более 40 миллионов рублей из бюджета.

«Чернов и дал на него показания. Якобы он обналичил часть денег и передал их Карплюкову», — рассказал собеседник агентства.

В октябре 2023 года районный суд уже выносил Карплюкову приговор по делу о мошенничестве, но решение было отменено. URA.RU направило запрос в объединенную пресс-службу суда. Ответ на момент публикации не поступил.

