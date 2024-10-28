28 октября 2024

Переживший 67 дней дрейфа в Охотском море вышел из больницы и полетит домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пичугин после реабилитации в больнице полетит домой
Пичугин после реабилитации в больнице полетит домой Фото:

Россиянин Михаил Пичугин, который выжил после 67 дней дрейфа в Охотском море, покидает Магаданскую областную больницу. После выписки он направится в аэропорт для перелета в Улан-Удэ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Магаданской области ТАСС.

«В эти минуты Михаил Пичугин выписывается из Магаданской областной больницы и выезжает в аэропорт, направляется по месту жительства — в Улан-Удэ», — сообщили в минздраве. Отмечается, что опасений по состоянию здоровья пережившего дрейф нет.

Ранее Пичугин раскрыл подробности о том, как пережил дрейф в Охотском море. Он также рассказал, что его брат Сергей потерял рассудок после смерти сына на лодке.

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Россиянин Михаил Пичугин, который выжил после 67 дней дрейфа в Охотском море, покидает Магаданскую областную больницу. После выписки он направится в аэропорт для перелета в Улан-Удэ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Магаданской области ТАСС. «В эти минуты Михаил Пичугин выписывается из Магаданской областной больницы и выезжает в аэропорт, направляется по месту жительства — в Улан-Удэ», — сообщили в минздраве. Отмечается, что опасений по состоянию здоровья пережившего дрейф нет. Ранее Пичугин раскрыл подробности о том, как пережил дрейф в Охотском море. Он также рассказал, что его брат Сергей потерял рассудок после смерти сына на лодке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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