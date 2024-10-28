Переживший 67 дней дрейфа в Охотском море вышел из больницы и полетит домой

Россиянин Михаил Пичугин, который выжил после 67 дней дрейфа в Охотском море, покидает Магаданскую областную больницу. После выписки он направится в аэропорт для перелета в Улан-Удэ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Магаданской области ТАСС.
«В эти минуты Михаил Пичугин выписывается из Магаданской областной больницы и выезжает в аэропорт, направляется по месту жительства — в Улан-Удэ», — сообщили в минздраве. Отмечается, что опасений по состоянию здоровья пережившего дрейф нет.
Ранее Пичугин раскрыл подробности о том, как пережил дрейф в Охотском море. Он также рассказал, что его брат Сергей потерял рассудок после смерти сына на лодке.
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