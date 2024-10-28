Общество Семье погибшего участника СВО помогли достроить дом в Челябинской области. Фото 29 октября 2024 в 12:29 Размер текста - 17 + Семья уже заехала в новый дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семье погибшего в ходе спецоперации Урала Халимова помогли достроить дом в поселке Трубный. Об этом 29 октября сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «На [просьбу завершить строительство дома] откликнулся трест „Магнитострой“. Компания помогла достроить дом, сделала ремонт. На днях дружная семья Халимовых собралась за столом в новом доме», — написал Текслер в telegram-канале. Губернатор приезжал в гости к семье Халимовых в декабре прошлого года, чтобы вручить подарки детям погибшего война — Софии и Виктории. Тогда жена Екатерина рассказала, что у их семьи была мечта — жить в доме. Строить его начал сам Урал, но завершить работу не успел. «Признателен всем, кто поддерживает наших воинов и их семьи», — добавил Текслер. Он также поблагодарил родителей Урала за воспитание такого ответственного сына. Екатерину за ее активную волонтерскую деятельность — женщина создала клуб «Боевые жены» и поддерживает мам и жен военнослужащих из поселка Трубный. Текслер 30 декабря передал подарки сестрам Софии и Виктории Халимовым. Шары с желаниями девочек достались главе региона на «Елке желаний». Софии глава региона подарил велосипед, о котором она мечтала, а Виктории — наборы для творчества. Компания «Магнитострой» помогла достроить дом и сделать в нем ремонт Telegram-канал Алексея Текслера Дружная семья Халимовых собралась за столом в новом доме Telegram-канал Алексея Текслера Дом Урал начинал строить сам Telegram-канал Алексея Текслера Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Семье погибшего в ходе спецоперации Урала Халимова помогли достроить дом в поселке Трубный. Об этом 29 октября сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «На [просьбу завершить строительство дома] откликнулся трест „Магнитострой“. Компания помогла достроить дом, сделала ремонт. На днях дружная семья Халимовых собралась за столом в новом доме», — написал Текслер в telegram-канале. Губернатор приезжал в гости к семье Халимовых в декабре прошлого года, чтобы вручить подарки детям погибшего война — Софии и Виктории. Тогда жена Екатерина рассказала, что у их семьи была мечта — жить в доме. Строить его начал сам Урал, но завершить работу не успел. «Признателен всем, кто поддерживает наших воинов и их семьи», — добавил Текслер. Он также поблагодарил родителей Урала за воспитание такого ответственного сына. Екатерину за ее активную волонтерскую деятельность — женщина создала клуб «Боевые жены» и поддерживает мам и жен военнослужащих из поселка Трубный. Текслер 30 декабря передал подарки сестрам Софии и Виктории Халимовым. Шары с желаниями девочек достались главе региона на «Елке желаний». Софии глава региона подарил велосипед, о котором она мечтала, а Виктории — наборы для творчества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям