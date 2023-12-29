29 декабря 2023

Челябинский губернатор исполнил мечты детей, загаданные на «Елке желаний». Фото

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Алексей Текслер на открытии Года педагога и наставника в и в Челябинском механико-технологическом техникуме. Челябинск , текслер алексей
Текслер подарил девочкам велосипед и наборы для творчества Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 декабря передал подарки сестрам Софии и Виктории Халимовым. Шары с желаниями девочек достались главе региона на «Елке желаний», рассказал Текслер в своем telegram-канале.

«Сегодня приехал в гости к семье Халимовых, чтобы передать подарки Софии и Виктории, чей шар с желаниями достался мне на „Елке желаний“. Софии передал велосипед, о котором она мечтала. Викторию <…> будут ждать наборы для творчества, которые она загадала», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Этот год принес семье Халимовых большую утрату. Летом, выполняя воинский долг на СВО, погиб папа девочек Урал Халимов. Жена Екатерина воспитывает детей и помогает родителям погибшего мужа.

Текслер вместе с супругой Ириной стали участниками Всероссийской акции «Елка желаний». Жене губернатора достался шар с желаниями братьев Загоскиных из Магнитогорска. 16-летней Максим увлекается музыкой и хочет получить в подарок новую электрогитару. Его 10-летнего брат Никита загадал трюковый самокат.

Губернатор поздравил Софию с предстоящим праздником
Губернатор поздравил Софию с предстоящим праздником
Мама девочек Екатерина поблагодарила Текслера за подарки
Мама девочек Екатерина поблагодарила Текслера за подарки
Родители погибшего Урала живут в одном доме с его женой и дочками
Родители погибшего Урала живут в одном доме с его женой и дочками

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 декабря передал подарки сестрам Софии и Виктории Халимовым. Шары с желаниями девочек достались главе региона на «Елке желаний», рассказал Текслер в своем telegram-канале. «Сегодня приехал в гости к семье Халимовых, чтобы передать подарки Софии и Виктории, чей шар с желаниями достался мне на „Елке желаний“. Софии передал велосипед, о котором она мечтала. Викторию <…> будут ждать наборы для творчества, которые она загадала», — написал Текслер в своем telegram-канале. Этот год принес семье Халимовых большую утрату. Летом, выполняя воинский долг на СВО, погиб папа девочек Урал Халимов. Жена Екатерина воспитывает детей и помогает родителям погибшего мужа. Текслер вместе с супругой Ириной стали участниками Всероссийской акции «Елка желаний». Жене губернатора достался шар с желаниями братьев Загоскиных из Магнитогорска. 16-летней Максим увлекается музыкой и хочет получить в подарок новую электрогитару. Его 10-летнего брат Никита загадал трюковый самокат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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