Челябинский губернатор исполнил мечты детей, загаданные на «Елке желаний». Фото

30 декабря 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Текслер подарил девочкам велосипед и наборы для творчества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 декабря передал подарки сестрам Софии и Виктории Халимовым. Шары с желаниями девочек достались главе региона на «Елке желаний», рассказал Текслер в своем telegram-канале. «Сегодня приехал в гости к семье Халимовых, чтобы передать подарки Софии и Виктории, чей шар с желаниями достался мне на „Елке желаний“. Софии передал велосипед, о котором она мечтала. Викторию <…> будут ждать наборы для творчества, которые она загадала», — написал Текслер в своем telegram-канале. Этот год принес семье Халимовых большую утрату. Летом, выполняя воинский долг на СВО, погиб папа девочек Урал Халимов. Жена Екатерина воспитывает детей и помогает родителям погибшего мужа. Текслер вместе с супругой Ириной стали участниками Всероссийской акции «Елка желаний». Жене губернатора достался шар с желаниями братьев Загоскиных из Магнитогорска. 16-летней Максим увлекается музыкой и хочет получить в подарок новую электрогитару. Его 10-летнего брат Никита загадал трюковый самокат. Губернатор поздравил Софию с предстоящим праздником Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Мама девочек Екатерина поблагодарила Текслера за подарки Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Родители погибшего Урала живут в одном доме с его женой и дочками Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 декабря передал подарки сестрам Софии и Виктории Халимовым. Шары с желаниями девочек достались главе региона на «Елке желаний», рассказал Текслер в своем telegram-канале. «Сегодня приехал в гости к семье Халимовых, чтобы передать подарки Софии и Виктории, чей шар с желаниями достался мне на „Елке желаний“. Софии передал велосипед, о котором она мечтала. Викторию <…> будут ждать наборы для творчества, которые она загадала», — написал Текслер в своем telegram-канале. Этот год принес семье Халимовых большую утрату. Летом, выполняя воинский долг на СВО, погиб папа девочек Урал Халимов. Жена Екатерина воспитывает детей и помогает родителям погибшего мужа. Текслер вместе с супругой Ириной стали участниками Всероссийской акции «Елка желаний». Жене губернатора достался шар с желаниями братьев Загоскиных из Магнитогорска. 16-летней Максим увлекается музыкой и хочет получить в подарок новую электрогитару. Его 10-летнего брат Никита загадал трюковый самокат.