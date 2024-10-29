Пермяки стали чаще винить начальство в абьюзе

Почти половина опрошенных пермяков винят свое руководство в абьюзе. Об этом свидетельствуют результаты опроса экономически активных граждан, имеющих опыт работы, рассказали URA.RU в сервисе SuperJob.
«В Перми 47% работников пожаловались на различные нарушения трудового законодательства со стороны начальства. В числе нарушений — сверхурочная работа, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности», — сказано в исследовании.
Пермяки пожаловались на нехватку персонала, работу за двоих и необходимость задерживаться допоздна из-за большого объема работы. Также, 14% приходилось выслушивать оскорбления, 13% сталкивались с публичной критикой, еще 13% — с психологическим давлением.
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