29 октября 2024

Пермяки стали чаще винить начальство в абьюзе

© Служба новостей «URA.RU»
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С публичной критикой сталкивались 13% работников
С публичной критикой сталкивались 13% работников Фото:

Почти половина опрошенных пермяков винят свое руководство в абьюзе. Об этом свидетельствуют результаты опроса экономически активных граждан, имеющих опыт работы, рассказали URA.RU в сервисе SuperJob.

«В Перми 47% работников пожаловались на различные нарушения трудового законодательства со стороны начальства. В числе нарушений — сверхурочная работа, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности», — сказано в исследовании.

Пермяки пожаловались на нехватку персонала, работу за двоих и необходимость задерживаться допоздна из-за большого объема работы. Также, 14% приходилось выслушивать оскорбления, 13% сталкивались с публичной критикой, еще 13% — с психологическим давлением.

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Почти половина опрошенных пермяков винят свое руководство в абьюзе. Об этом свидетельствуют результаты опроса экономически активных граждан, имеющих опыт работы, рассказали URA.RU в сервисе SuperJob. «В Перми 47% работников пожаловались на различные нарушения трудового законодательства со стороны начальства. В числе нарушений — сверхурочная работа, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности», — сказано в исследовании. Пермяки пожаловались на нехватку персонала, работу за двоих и необходимость задерживаться допоздна из-за большого объема работы. Также, 14% приходилось выслушивать оскорбления, 13% сталкивались с публичной критикой, еще 13% — с психологическим давлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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