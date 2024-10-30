Екатеринбуржец задержан за порно с подростком

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Делом занимаются в СКР Фото:

Жителя Екатеринбурга уличили в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней девочки. Ему грозит до 10 лет колонии, сообщил источник URA.RU.

«Мужчине 40 лет, ранее он был уже судим по аналогичной статье, а также за сексуальные отношения с несовершеннолетним ребенком. Нынче он вновь попался на изготовлении порно. Свои интимные фото ему отправляла 14-летняя девочка из Ирбитского района», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария по теме.

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Жителя Екатеринбурга уличили в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней девочки. Ему грозит до 10 лет колонии, сообщил источник URA.RU. «Мужчине 40 лет, ранее он был уже судим по аналогичной статье, а также за сексуальные отношения с несовершеннолетним ребенком. Нынче он вновь попался на изготовлении порно. Свои интимные фото ему отправляла 14-летняя девочка из Ирбитского района», — сказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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