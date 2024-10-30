Екатеринбуржец задержан за порно с подростком

Делом занимаются в СКР
Жителя Екатеринбурга уличили в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней девочки. Ему грозит до 10 лет колонии, сообщил источник URA.RU.
«Мужчине 40 лет, ранее он был уже судим по аналогичной статье, а также за сексуальные отношения с несовершеннолетним ребенком. Нынче он вновь попался на изготовлении порно. Свои интимные фото ему отправляла 14-летняя девочка из Ирбитского района», — сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария по теме.
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