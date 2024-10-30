Екатеринбуржец задержан за порно с подростком

30 октября 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Делом занимаются в СКР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Екатеринбурга уличили в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней девочки. Ему грозит до 10 лет колонии, сообщил источник URA.RU. «Мужчине 40 лет, ранее он был уже судим по аналогичной статье, а также за сексуальные отношения с несовершеннолетним ребенком. Нынче он вновь попался на изготовлении порно. Свои интимные фото ему отправляла 14-летняя девочка из Ирбитского района», — сказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария по теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Екатеринбурга уличили в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней девочки. Ему грозит до 10 лет колонии, сообщил источник URA.RU. «Мужчине 40 лет, ранее он был уже судим по аналогичной статье, а также за сексуальные отношения с несовершеннолетним ребенком. Нынче он вновь попался на изготовлении порно. Свои интимные фото ему отправляла 14-летняя девочка из Ирбитского района», — сказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария по теме.