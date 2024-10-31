В Екатеринбурге навсегда изменят пять автобусных маршрутов

В Екатеринбурге 3 ноября изменят автобусные маршруты, курсирующие в Академический район. К маршрутам №№51, 52, 62, 87, 93 добавят новую конечную остановку напротив дома по улице Рябинина, 47. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Согласно нововведению, автобусы №51 будут ходить до новой остановки по улицам Академика Парина — Рябинина; №52 — по улицам Вильгельма де Геннина — Сахарова — Рябинина; №87 — по Академика Парина — Вильгельма де Геннина — Академика Ландау; №93 — по улицам Академика Парина — Рябинина. Маршрут №62 сократят до новой остановки, то есть исключат улицы Академика Парина — Вильгельма Де Геннина — Сахарова — Чкалова.
Остановочный комплекс размером 60 на 40 метров, там расположены две посадочные платформы. Неподалеку от площадки установлен общественный туалет.
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