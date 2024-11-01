01 ноября 2024

В Челябинске за год снизились цены на новогодние спектакли. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласно данным сайта Театра оперы и балеты имени Глинки, стоимость билета на балет "Щелкунчик" с 2023 года не повысилась
Согласно данным сайта Театра оперы и балеты имени Глинки, стоимость билета на балет "Щелкунчик" с 2023 года не повысилась Фото:

В преддверии Нового года театры Челябинска начали продажу билетов на праздничные спектакли. В сравнении с 2023 годом стоимость билетов снизилась на 60 рублей. Как сообщают в пресс-службе Контрольно-счетной палате (КСП) по региону, минимальная цена билета на новогодние представления начинается от 100 рублей, а максимальная достигает шести тысяч рублей.

«Традиционно наибольшие финансовые затраты потребуются для посещения балета „Щелкунчик“, билеты на который стоят до шести тысяч рублей», — отметили в КСП. Несмотря на высокую стоимость, билеты на этот балет пользуются большим спросом, и на данный момент остались лишь самые дорогие или неликвидные места.

Уточняется, что по сравнению с 2022 годом стоимость билетов на новогодние представления поднялась всего на десять рублей. В декабре-январе 2023-2024 года минимальная цена билета в Театре кукол имени Вольховского достигала 350 рублей, в 2024 году — 300 рублей. В Театре драмы имени Наума Орлова стоимость снизилась с 300 до 100 рублей. Аналитики отметили, что в некоторых театрах цена тикетов выросла — в театре «Скарабей» с 220 рублей до 300 рублей и с 300 рублей до 450 рублей.

Кроме традиционных спектаклей, челябинцам предлагаются альтернативные новогодние мероприятия. Развлекательные программы будут проходить в дворце спорта «Юность» и на арене «Трактор».

Диапазон стоимости на спектакли в декабре-январе 2024-2025 года расширился и стартует от 100 рублей
Диапазон стоимости на спектакли в декабре-январе 2024-2025 года расширился и стартует от 100 рублей
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В преддверии Нового года театры Челябинска начали продажу билетов на праздничные спектакли. В сравнении с 2023 годом стоимость билетов снизилась на 60 рублей. Как сообщают в пресс-службе Контрольно-счетной палате (КСП) по региону, минимальная цена билета на новогодние представления начинается от 100 рублей, а максимальная достигает шести тысяч рублей. «Традиционно наибольшие финансовые затраты потребуются для посещения балета „Щелкунчик“, билеты на который стоят до шести тысяч рублей», — отметили в КСП. Несмотря на высокую стоимость, билеты на этот балет пользуются большим спросом, и на данный момент остались лишь самые дорогие или неликвидные места. Уточняется, что по сравнению с 2022 годом стоимость билетов на новогодние представления поднялась всего на десять рублей. В декабре-январе 2023-2024 года минимальная цена билета в Театре кукол имени Вольховского достигала 350 рублей, в 2024 году — 300 рублей. В Театре драмы имени Наума Орлова стоимость снизилась с 300 до 100 рублей. Аналитики отметили, что в некоторых театрах цена тикетов выросла — в театре «Скарабей» с 220 рублей до 300 рублей и с 300 рублей до 450 рублей. Кроме традиционных спектаклей, челябинцам предлагаются альтернативные новогодние мероприятия. Развлекательные программы будут проходить в дворце спорта «Юность» и на арене «Трактор».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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