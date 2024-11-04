Новый глава депздрава ХМАО приедет из ЯНАО, в Мегионе подожгли мэрию: 9 главных событий ХМАО

В ХМАО контракты для глав департаментов правительства теперь подписываются всего на один год. Такое решение принято для стимуляции более продуктивной работы. Изменение в условия внес губернатор Югры Руслан Кухарук. А в мэрии Мегиона произошел пожар. Его устроила местная жительница, попавшая под влияние мошенников. URA.RU собрало главные новости округа за неделю с 28 октября по 3 ноября.
Кухарук внес изменения в работу чиновников
Кухарук изменил условия контрактов для глав департаментов правительства — ранее они подписывались на бессрочный период, а теперь всего на один год. Такое решение даст директорам стимул «работать на максимуме», иначе договор не пролонгируют. Несмотря на это, нововведений для заместителей губернатора нет. Они работают до конца полномочий главы региона.
Вместе с этим, глава Югры существенно увеличил штат строительного блока окружного правительства. Это связано с усилением нагрузки на направление. Так, например, Кухарук согласовал более чем двукратное увеличение штата управления капстроительства — теперь там будет работать 180 сотрудников, вместо 80. Также количество подчиненных стало больше у директора депстроя Александра Фролова — он получил 90 человек, с одним первым замом и тремя обычными.
В ХМАО произошел ряд кадровых перестановок
В ХМАО ждут главного врача Салехардской окружной клинической больницы (ЯНАО) Романа Паськова. Он назначен на пост директора департамента здравоохранения Югры. Кандидатуру нового главного медика уже одобрило Министерство здравоохранения России. Несмотря на это, информации об уходе Паськова по-прежнему нет, и заявление об увольнении с поста главврача ОКБ Салехарда от него не поступало.
Позже выяснилось, что у нового главы депздрава имеются югорские корни. По заверениям источников в политическом истеблишменте Мегиона, он закончил медицинский класс городской школы №3.
Помимо этого, скорее всего, сохранят свои посты председатель арбитражного суда ХМАО Денис Лисянский и председатель суда ХМАО Павел Шкилев. Оба служащих получили рекомендации от высшей квалификационной коллегии судей. Теперь ожидается только указ президента РФ Владимира Путина.
Однако, если с Шкилевым все прошло гладко, то вот к Лисянскому появились вопросы. Один из них коснулся ухудшения качества работы суда, а другой конфликта интересов. Дело в том, что супруга Лисянского работает замначальника отдела наград в аппарате губернатора ХМАО, а это может напрямую сказаться на работе суда.
Оба вопроса получили удовлетворительный ответ: первый объясняется изменениями в судебной практике и массовыми отставками судей, а второй — не должен вызывать сомнений. В качестве гарантии судьям было вынесено предложение объявлять о ситуации при разъяснении права на отвод, в случае, если к ним поступят дела, связанные с аппаратом губернатора.
Также произойдут перестановки и в полиции Сургута. Глава городского отдела МВД Виталий Провоторов покидает свой пост. Причина — уход на пенсию по состоянию здоровья. Сейчас он находится в отпуске, но сразу после него будет уволен. Уточняется, что Провоторов за время службы выполнил все задачи, которые были поставлены перед ним при назначении на должность.
Сейчас на его место прочат силовика из Томска Александра Панченко. Ранее он был руководителем отдела по борьбе с наркотиками в Минеральных Водах Ставропольского края, а также начальником городской полиции.
ФСБ проверили мэрию Сургута
Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в мэрию Сургута, в департаменте образования города прошла выемка документов. Силовики искали нарушения в субсидировании детских садов, из-за поступившего сигнала.
Позже выяснилось, что этот сигнал дали сами сотрудники мэрии. Основанием для этого стала плановая внутренняя проверка финансово-хозяйственной деятельности департамента в части взаимодействия с детскими садами, которые получают субсидии из бюджета Югры. Информация о выявленных нарушениях была направлена в надзорные органы.
В ХМАО произошло два крупных пожара
В Мегионе произошел пожар в здании администрации. По информации источников, огонь охватил кабинет замглавы по ЖКХ Евгения Кирпикова на первом этаже. Выяснено, что был совершен поджог.
Виновницей этого оказалась местная жительница. Она бросила в окно мэрии бутылку «коктейля Молотова», из-за чего был сожжен стол, но на этом не остановилась. После поджога администрации, женщина отправилась на стоянку полицейских автомобилей и облила бензином несколько машин, однако успела поджечь только одну.
Сотрудники МВД уже нашли и задержали югорчанку. Оказалось, что она действовала по указанию мошенников, которые представились силовиками и сотрудниками ЦБ. Они уверили женщину в том, что у нее есть долги на территории другой страны, заставили взять кредит на их закрытие и перевести «сотрудникам банка», а после совершить серию поджогов.
Сейчас в СК России по ХМАО на 38-летнюю югорчанку возбуждено уголовное дело. Ей вменяют статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).
Еще один пожар случился в сургутском дачном кооперативе «Прибрежный-3». Там из-за возгорания деревянного дома погибли четыре человека: годовалый мальчик, 3-летняя девочка, 27-летняя женщина и мужчина 56 лет. Еще одному мужчине удалось выбраться. Он госпитализирован в травматологическую больницу.
Жильцы были семьей из Таджикистана. Все, кроме матери детей, имели гражданство РФ. Выжить удалось только отцу семейства. Ему будет оказана необходимая помощь: материальная помощь до 100 тысяч рублей, одежда, обувь, продуктовый набор и предметы первой необходимости. Также власти готовы предоставить временное жилье, если это потребуется.
Сейчас в СК по Югре возбуждено уголовное дело. Оно касается статьи «причинение смерти по неосторожности».
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