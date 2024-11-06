Депздрав: единичные случаи вируса Коксаки зафиксированы в Москве

В Москве были выявлены единичные случаи заражения вирусом Коксаки, они соответствуют типичному фону заболеваемости на данный сезон. Об этом сообщила главный детский инфекционист столицы, профессор Людмила Мазанкова.
«Мониторинг заболеваемости различными вирусными инфекциями в Москве ведется непрерывно. Вирус Коксаки хорошо изучен, он не является чем-то новым для специалистов и хорошо поддается лечению. Единичные случаи, которые сейчас фиксируются, соответствуют типичному фону заболеваемости эпидсезона», — отметила Мазанкова. Ее слова приводит telegram-канал «Московская медицина».
Она добавила, что многие дети переносят эту инфекцию бессимптомно, у некоторых вирус вызывает типичные симптомы — температуру, общую слабость и характерную сыпь на коже рук, ног, а также на слизистой оболочке рта. В случае появления подобных симптомов, в особенности сыпи, следует немедленно обратиться к врачу.
Профессор подчеркнула, что лечение носит симптоматический характер: жаропонижающие средства, антисептические препараты для полоскания горла и другие лекарства, которые назначит врач. В подавляющем большинстве случаев лечение проходит амбулаторно, но с обязательным контролем состояния ребенка участковым врачом.
Ранее главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев заявил, что на сегодняшний день не существует специфической вакцины против вируса Коксаки. Однако он уверяет, что соблюдение элементарных гигиенических норм, дистанции с заболевшими и поддержание общего уровня здоровья ребенка поможет снизить риск заражения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.