Авиакомпания Utair будет доставлять югорчан в отдаленные поселения округа на вертолетах, пока не откроются зимники и ледовые переправы. Расписание перелетов может меняться в зависимости от погоды. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«С закрытием речной навигации авиатранспорт стал единственным возможным способом добраться в некоторые поселения Югры. Перевозки по внутрирайонным маршрутам осуществляются вертолетами Ми-8 АО „Ютэйр — Вертолетные услуги“. А когда реки покроются прочной коркой льда, „Северречфлот“ запустит пассажирские перевозки на воздушных подушках», — следует из сообщения.
Окружной стройкомплекс также опубликовал расписание пассажирских вертолетных перевозок. Жителей ХМАО просят проверять время и дату вылета при покупке билета, поскольку расписание может меняться из-за погоды.
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