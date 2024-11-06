06 ноября 2024

Utair открыл сезон вертолетных пассажирских перевозок в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Расписание вертолетных пассажирских перевозок может меняться из-за погоды
Расписание вертолетных пассажирских перевозок может меняться из-за погоды Фото:

Авиакомпания Utair будет доставлять югорчан в отдаленные поселения округа на вертолетах, пока не откроются зимники и ледовые переправы. Расписание перелетов может меняться в зависимости от погоды. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«С закрытием речной навигации авиатранспорт стал единственным возможным способом добраться в некоторые поселения Югры. Перевозки по внутрирайонным маршрутам осуществляются вертолетами Ми-8 АО „Ютэйр — Вертолетные услуги“. А когда реки покроются прочной коркой льда, „Северречфлот“ запустит пассажирские перевозки на воздушных подушках», — следует из сообщения.

Окружной стройкомплекс также опубликовал расписание пассажирских вертолетных перевозок. Жителей ХМАО просят проверять время и дату вылета при покупке билета, поскольку расписание может меняться из-за погоды.

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Авиакомпания Utair будет доставлять югорчан в отдаленные поселения округа на вертолетах, пока не откроются зимники и ледовые переправы. Расписание перелетов может меняться в зависимости от погоды. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «С закрытием речной навигации авиатранспорт стал единственным возможным способом добраться в некоторые поселения Югры. Перевозки по внутрирайонным маршрутам осуществляются вертолетами Ми-8 АО „Ютэйр — Вертолетные услуги“. А когда реки покроются прочной коркой льда, „Северречфлот“ запустит пассажирские перевозки на воздушных подушках», — следует из сообщения. Окружной стройкомплекс также опубликовал расписание пассажирских вертолетных перевозок. Жителей ХМАО просят проверять время и дату вылета при покупке билета, поскольку расписание может меняться из-за погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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