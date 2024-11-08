Водитель «Газели» насмерть сбил женщину в Пермском крае

Женщина погибла на месте происшествия
В Пермском крае 9 ноября около 15.30 произошло ДТП. Автомобиль «Газель» наехал на женщину 1963 года рождения, сообщается в telegram–канале Госавтоинспекции края.
«Сегодня в поселке Ильинский в районе дома №6 по улице Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно, мужчина 1951 года рождения, управляя „Газелью“, не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом. Он допустил наезд на пешехода, в результате которого он погиб на месте», — сообщили сотрудники.
По факту ДТП проводится проверка. Полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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