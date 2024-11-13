13 ноября 2024

Патриотический концерт, отмененный в Тюмени из-за плохих продаж, состоится

© Служба новостей «URA.RU»
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На выступление продали лишь 7 билетов
На выступление продали лишь 7 билетов Фото:

Патриотический концерт «Стихи войны и мира. Баллада о своих», ранее отмененный в Тюмени из-за низких продаж, все же состоится. Новое выступление запланировано на 15 ноября, пишет 72.ru.

«Концерт „Стихи войны и мира. Баллада о своих“ все-таки увидят зрители Тюмени. Это стало возможным при содействии „Тюменского концертно-театрального объединения“. В программе — симфоническое исполнение известных хитов русского рока. В их числе песни Виктора Цоя, Вячеслава Бутусова и группы „Земляне“, — цитирует издание.

Концерт 15 октября сорвался из-за того, что для участников СВО и их родных билеты являются бесплатными. Военнослужащие и их семьи разобрали все места. Продать удалось лишь семь билетов. Чтобы не понести убытки, организаторы перенесли выступление.

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Патриотический концерт «Стихи войны и мира. Баллада о своих», ранее отмененный в Тюмени из-за низких продаж, все же состоится. Новое выступление запланировано на 15 ноября, пишет 72.ru. «Концерт „Стихи войны и мира. Баллада о своих“ все-таки увидят зрители Тюмени. Это стало возможным при содействии „Тюменского концертно-театрального объединения“. В программе — симфоническое исполнение известных хитов русского рока. В их числе песни Виктора Цоя, Вячеслава Бутусова и группы „Земляне“, — цитирует издание. Концерт 15 октября сорвался из-за того, что для участников СВО и их родных билеты являются бесплатными. Военнослужащие и их семьи разобрали все места. Продать удалось лишь семь билетов. Чтобы не понести убытки, организаторы перенесли выступление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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