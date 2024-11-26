«Мягко скажем, стресс»: Якушев поделился, как прошло повышение с должности полпреда УрФО

Врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев назвал свой переход с должности полпреда по УрФО на федеральный уровень небольшим «стрессом». Но он отметил, что знаком с работой партии еще с 2002 года, когда работал при губернаторе Тюменской области. Тогда этот пост занимал Сергей Собянин.
«Переход на федеральный уровень — это всегда, мягко скажем, стресс. Но для меня это не ново, потому что я член партии еще с 2002 года. Занимался партийным строительством, когда работал вице-губернатором у Сергея Семеновича Собянина в Тюменской области», — пояснил Якушев в ходе интервью телеканалу «Вести. Донецк». Его слова приводит официальный telegram-канал партии в ДНР.
В разговоре он подчеркнул, что прекрасно знает, как устроена вся партийная система. По его мнению, за первые пять месяцев работы на новой должности, каких-либо больших не знакомых ему ситуаций, он не встретил, но, безусловно, изменения есть.
Во время беседы с журналистом, Якушев также обозначил роль Донбасса в истории России. По его словам, новый регион прошел через сложные испытания, но сохранил не только свой родной язык, но также культуру и общую историю российского народа.
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