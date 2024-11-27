Правительство не поддержало идею об освобождении от НДФЛ выплат за больничный

Правительство Российской Федерации не поддержало законопроект фракции «Справедливая Россия — За правду» об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности. Об этом говорится в тексте заключения кабмина.
«Законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается», — говорится в тексте документа, которых находится в распоряжении ТАСС. Там также уточняется, что пособие по временной нетрудоспособности выплачивается из средств, накопленных за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование, и является компенсацией утраченного дохода, который обычно подлежит налогообложению.
Помимо основных аргументов, в правительстве подчеркнули, что доходы от НДФЛ важны для бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Они отметили, что исключение таких выплат из обложения НДФЛ приведет к уменьшению доходной части бюджетов, что может негативно сказаться на их исполнении.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, вместе с депутатом Александром Ремезковым внесли в Государственную Думу законопроект, который предлагает освободить пособия по временной нетрудоспособности от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В 2023 году выплаты пособий по временной нетрудоспособности достигли 600 миллиардов рублей. Он отметил, что получатели данных пособий обязаны были уплатить с этих сумм налог на доходы физических лиц, передает «Царьград».
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