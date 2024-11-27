Лавров назвал условия окончания конфликта на Украине

Урегулирование российско-украинского конфликта должно сопровождаться демилитаризацией, денацификацией, отказом Украины от вступления в НАТО и от ядерного оружия, а также признанием ею всех освобожденных Россией территорий. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, подчеркнув, что РФ готова на мирное решение всех спорных вопросов.
«Необходимым элементом политического урегулирования конфликта должна стать демилитаризация и денацификация, обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса подконтрольных киевскому режиму территорий», — сказал Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой». Он подчеркнул, что условием любых договоренностей является признание всех территорий, которые закреплены в Конституции РФ.
Однако глава МИД отметил, что «украинский кризис вступил в очередную фазу эскалации» и, судя по положению на «поле боя», политико-дипломатическое урегулирование конфликта в ближайшее время не предвидится. Лавров пояснил, что эскалационным шагом со стороны Украины и Запада стали удары вглубь России. Несмотря на то, что Россия готова к любому развитию событий, но все же предпочитает решать спорные вопросы мирными средствами.
Ранее, 19 ноября, ВСУ атаковали российские территории шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту, расположенному в Брянской области. Через несколько дней Украина вновь атаковала Россию американскими ракетами — под удар попали объекты в Курской области. Это подтвердило Минобороны РФ.
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