Депутат Верховной рады подверг критике стремления Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский стремится сократить население страны для упрощения процесса интеграции в Европейский союз. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Общая цель — сократить количество населения до 10 миллионов человек и получить за это бабки. Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории», — цитирует слова Дубинского РИА Новости.

По словам Дубинского, сокращение численности населения до 10 миллионов человек облегчит процесс вхождения Украины в ЕС, поскольку на меньшее количество населения требуется меньше квот для евродепутатов. Он также отметил, что Киев намерен предложить США продолжение боевых действий, «продав 3,7 млн украинцев для войны за 300 миллиардов долларов».

Как сообщало URA.RU ранее, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что за последние три года Украина практически полностью выбита из мировой игры. По его мнению, страна перестала быть интересной Западу, а попытки Киева переманить на свою сторону избранного президента США Дональда Трампа ничего не принесут.